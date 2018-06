Leo Tolstois Krieg und Frieden geht mir dieser Tage durch den Kopf. Weil ich vor Kurzem von einer Reise nach Moskau zurückgekehrt bin. Weil Tolstoi ein Idealist war. Aber auch, weil wir in diesem Jahr im Oktober der Völkerschlacht von Leipzig gedenken, in der vor zweihundert Jahren Napoleon Bonaparte vernichtend geschlagen wurde. Tolstois Weltbestseller handelt von dieser Zeit, von den Anstrengungen, die zunächst Russland, dann Europa unternehmen mussten, um einen Eroberer zu bekämpfen. Die einstigen Feinde Preußen und Österreich waren gezwungen, sich 1813 zu verbünden; sie gingen bis zum Äußersten, um militärisch erfolgreich zu sein.

Hans-Dieter Heumann ist Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin.

Die Lehren aus diesem Teil der Geschichte lauten: Man braucht Verbündete und muss in einer Allianz selbst ein verlässlicher Partner sein. An diese Lektion könnten wir auch Russland erinnern. Der SPD-Außenpolitiker Gernot Erler gemahnte vor Kurzem an dieser Stelle (ZEIT Nr. 23/13), "nicht tatenlos zuzusehen, wie Russland sich Europa entfremdet". Es stimmt, dass wir, wie Erler fordert, gegenüber Russland "gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme" finden sollten. Aber was, wenn nicht alle unsere europäischen Partner restlos von einem solchen Dialog "auf Augenhöhe" (Erler) überzeugt sind? Weder in der Russlandpolitik noch gegenüber anderen kriselnden Regionen dieser Welt darf es einen deutschen Sonderweg oder Alleingang geben – und sei er noch so gut gemeint. Wenn Deutschland etwas anders machen will als seine Verbündeten, muss seine Politik überzeugender sein als die der anderen. Kann sie das sein?

Die Artikel in der ZEIT, die sich in den vergangenen Wochen mit sicherheitspolitischen Themen auseinandersetzten, beklagten mehrfach, dass wir nicht intensiv und nachhaltig genug mit Handel auch Wandel betreiben, also unsere Werte nicht entschlossen genug in jene Gegenden der Welt exportieren, in denen sie noch nicht angekommen sind. Stimmt. Wenn wir Prävention in der Sicherheitspolitik ernsthaft betreiben wollen, dürfen wir nicht länger hinnehmen, dass wir mit autokratisch regierten Staaten Handel treiben, ohne gleichzeitig auf unsere Grundwerte zu pochen.

Nicht nur, aber auch in der Russlandpolitik wäre Deutschland allerdings besonders geeignet, innerhalb der Nato und der EU Führung zu übernehmen. Denn wir haben Erfahrungen zu bieten, die andere Europäer oder Verbündete nicht vorweisen können: zum Beispiel das Prinzip des friedlichen Wandels.

Als Egon Bahr in seiner Tutzinger Rede 1963 erstmals vom "Wandel durch Annäherung" sprach, galt er den Wohlmeinenden als Idealist, seinen Gegnern als naiv. Sechsundzwanzig Jahre später fiel die Berliner Mauer. Ohne einen einzigen Schuss. Heute wird dieser riesige Erfolg des Prinzips des friedlichen Wandels auf internationaler Ebene kaum mehr wahrgenommen. Selbstkritisch könnte man natürlich sagen: Deutschland hätte dieses Prinzip ruhig selbstbewusster und mit Verve als Erfolgsrezept verkaufen und bewerben müssen.

Vor Kurzem kamen in meinem Hause Akteure und Zeitzeugen der sogenannten Runden Tische in Pankow zusammen, also ein Kreis jener Personen, die nach dem Fall der Mauer 1989 nur mit Worten und charakterlicher Standfestigkeit verhindert haben, dass sich die Volkspolizei der DDR geheimer Waffenlager bemächtigte; sie verhinderten Eskalationen und trugen wesentlich dazu bei, dass es zu keinen staatlichen Übergriffen kam. Dreiundzwanzig Jahre später warfen sie in unserer Runde die Frage auf, warum dieses Modell von Konfliktmanagement und Aussöhnung kein Exportschlager der deutschen Außenpolitik geworden ist. Realpolitiker von heute bescheinigen den Akteuren von damals Naivität. Was in Pankow, was in der DDR möglich war, könne man doch nicht auf die ganze Welt übertragen! Ich halte dem entgegen: Die Menschen, die an den Runden Tischen saßen, wissen jedenfalls, wie’s geht. Warum nutzen wir solche Erfahrungen nicht?

Es ist ärgerlich, dass hierzulande amerikanische Politiker verlacht werden, die in Diktaturen reisen und dort demokratische Grundwerte anmahnen, wie es beispielsweise Hillary Clinton in den vergangenen Jahren oft genug getan hat. Der deutsche Spott sagt doch nichts anderes als: Wir finden uns damit ab, dass es Autokratien gibt. Außerdem nehmen wir viel zu oft die Behauptung hin, dass sich angeblich bestimmte Gesellschaftsformen nicht für die Demokratie eignen. Wer so denkt, missachtet die Tatsache, dass der Freiheitsdrang sowie das Recht auf Wohlstand für alle in der Weltpolitik immer wieder für Überraschungen sorgen. So war es in der DDR im Jahr 1989. Und so kam es jüngst in Tunesien und Ägypten. Vor allem am Nil haben weite Teile der Bevölkerung nach dem Sturz Mubaraks dem Westen vorgeworfen, er habe jahrzehntelang mit diesem Autokraten zusammengearbeitet, ohne auf die Einhaltung der universalen Grundrechte zu pochen.