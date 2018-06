Derzeit sind in Tunesien eine Deutsche und zwei Französinnen der Protestgruppe Femen des "unmoralischen Verhaltens" angeklagt. Sie hatten vor Kurzem Passanten vor dem Justizpalast in Tunis den Slogan "Breast Feed Revolution" ("Gib der Revolution die Brust"), geschrieben auf ihre nackten Brüste, entgegengestreckt. Aus Solidarität, wie sie sagten, mit einer jungen Tunesierin, die ihrerseits aus Protest gegen religiös gefärbten Frauenhass Bilder ihres Busens mit dem Schriftzug "Fuck your morals" im Internet veröffentlicht hatte. Ihr wird ebenfalls der Prozess gemacht.

Die Worte "Breast Feed Revolution" und "Fuck your morals" sind zweifellos auch auf nacktem Busen durch das universale Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Nichts rechtfertigt eine Haftstrafe für eine solche Aktion. Und ohne Zweifel gehört der Rückschlag für Frauenrechte zu den massiven Problemen im neuen Tunesien. Bloß folgt daraus nicht, dass die Aktion der europäischen Femen-Frauen sinnvoll war. Sie war, mit Verlaub, idiotisch.

Do no harm lautet ein Grundsatz bei Einmischungen aller Art. "Mach die Situation nicht schlimmer" – auch und gerade dann nicht, wenn man meint, für die Freiheit anderer zu kämpfen. Genau das aber ist in diesem Fall passiert: Die Salafisten spucken Gift und Galle über die "westliche Provokation", viele moderate Muslime sind irritiert bis empört über die Aktion. Gut so, könnte man jetzt sagen. Genau dazu sind Provokationen da. Bloß freuen sich die Salafisten hinter den Kulissen diebisch über diese mediale Steilvorlage just in einem Moment, da die Regierung sie endlich in die Schranken weisen will. Tunesische Frauenrechtlerinnen wiederum fluchen über den Aufruhr, den ihnen europäische "Radikalfeministinnen" eingebrockt haben. Und sie sind wütend über deren Anmaßung, ihnen erklären zu wollen, was radikaler Protest ist.

Mit nacktem Busen auf die Barrikaden zu steigen ist ja nicht neu. Vor über 200 Jahren tat das (jedenfalls in den Augen männlicher Maler) Frankreichs Marianne für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Heute reklamieren Femens "moralisch und physisch fitte Soldatinnen" diese Rolle. Sie kämpfen – laut Website – mit "heißen Möpsen, kühlem Kopf und sauberen Händen". "Wir wollen den weiblichen Körper selbst benutzen", schrieb unlängst eine deutsche Femen-Aktivistin, "sonst wird er in der Werbung, in der Sex-Industrie und von Männern benutzt."

Das Problem ist: Die tägliche Herabwürdigung in ihr Gegenteil zu verkehren und zur Protestform zu machen funktioniert entweder nur kurz oder gar nicht. Afroamerikanische Jugendliche reagieren auf Rassismus und Kriminalisierung, indem sie sich selbst "Nigger" nennen und sich ein Gehabe zugelegt haben, das dem Gefängnis entlehnt ist. Das ist eine nachvollziehbare Reaktion, aber kein politischer Akt. Den Kampf gegen Diskriminierung haben andere mit anderen Strategien vorangebracht.

Schwule Männer haben die permanente Reduktion auf ihre Sexualität umgemünzt in eine aggressive Zurschaustellung derselben. Das beschert westlichen Großstädten seit Jahrzehnten schrille Gay Pride Parades, der Bewegung aber auch erhebliche Probleme, Homosexuelle vom Image der Promiskuität zu befreien.

Femen wiederum entstand in der Ukraine als Reaktion auf eine Gesellschaft, die moralische Liberalisierung allzu gern mit der Freiheit des Bordells gleichsetzt. Als die Aktivistinnen vor der Fußball-EM 2012 mit nacktem Oberkörper gegen Zwangsprostitution demonstrierten, zeigte das politische Wirkung.

Inzwischen ist diese Protestform kontraproduktiv geworden. Um im Femen-Jargon zu bleiben: Irgendwann überschatten die Möpse die Message. Und irgendwann guckt auch keiner mehr hin oder drauf. Es sei denn, man galoppiert mit dem Getöse der rettenden Elitetruppe ins nächste Konfliktgebiet – ohne Ahnung und Rücksicht auf die Folgen.

Angesichts der Gewalt gegen Frauen in Indien, Südafrika, Afghanistan oder Ägypten ist grenzüberschreitender Feminismus nötiger denn je. Das ist wie jede Menschenrechtsarbeit unendlich mühsam. Effekthascherei und Selbstbespiegelung à la Femen sind bestenfalls "unproduktiv", wie es die tunesische Frauenrechtlerin Nadia Chaabane formuliert hat, schlimmstenfalls lenken sie von eigentlichen Problemen ab. Femen hat jetzt die Demonstranten auf dem Taksim-Platz in Istanbul aufgefordert, mit ihnen für die Freilassung der "Amazonen" in Tunis zu demonstrieren. Die türkische Protestbewegung hat derzeit wirklich andere Sorgen.

