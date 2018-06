Der schwäbische Bio-Imbiss Meierei in der Berliner Kollwitzstraße: gut aussehendes Essen und die Schauspielerin Hanna Herzsprung am Nebentisch. Jörges, 61, ist der Paradejournalist. Die Leute kennen ihn als Autor der stern- Kolumne "Zwischenruf aus Berlin" und als häufigen Gast von Talkshows, wo er grandios schimpfen und poltern kann (kritisch sein, unbequem sein, Klartext reden). Sein Ding ist der jugendliche Auftritt (Turnschuhe). Für ihn ein Rührei mit Speck, den Reporter zwingt er, den Bio-Hirsebrei zu nehmen. Zum Einstieg eine Quatschfrage: Vorbild Kurt Tucholsky? Jörges, souverän: "Nein. Wie kommen Sie darauf?" Er ist – wie viele, die fremde Menschen berufsmäßig zum Reden bringen müssen – ein großer Anfasser und Schultertätschler.

Sein letztes Talkshowthema? Er zählt jetzt lieber die Sendungen auf, die er abgesagt hat (an Hoeneß-Runden hat er beispielsweise nicht teilgenommen, weil er mit dem FC-Bayern-Präsidenten befreundet ist). Ist ihm das auch aufgefallen, dass der Politikteil der großen deutschen Tageszeitungen (Süddeutsche, FAZ) neuerdings so anstrengend frisch und jugendlich sein will? Nein, diese Beobachtung teilt er nicht. Pflichtfrage an einen stern-Redakteur, da kann man – lustige Sache – Mitgefühl heucheln: Wie geht’s der stern- Kollegin Laura Himmelreich, die im Januar Rainer Brüderle spektakulär als Flirt-Kaspar bloßstellte? Hat sie das ungeheure Echo in Medien und Gesellschaft seelisch einigermaßen verkraftet? "In ihrer Wirkung war die Geschichte ja weder beabsichtigt noch geplant. Die Wirkung ist erst durch die riesige Twitter-Welle entstanden." Mal ehrlich: Gingen ihm #Aufschrei-Frauen nicht heimlich auch auf die Nerven? Jetzt passt er, Medien-Wizzard, natürlich auf, was er sagt: "Nein, die gehen mir gar nicht auf die Nerven. Es gab eine hochinteressante gesellschaftliche Diskussion, insbesondere zwischen jüngeren Frauen und Männern." Was antwortet er wehleidigen Politikern wie dem FDP-Politiker Kubicki, der beklagt, mit einer Frau könne er sich ohne Begleitung in keinen Aufzug mehr trauen? "Alles Quatsch, alles Heuchelei." Klartext-Jörges: "Die FDP hat sowieso ein Frauenproblem. Das ist eine Männerpartei, die über weite Strecken verächtlich mit Frauen umgegangen ist." Echt wahr? Haben wir hier am Ende so etwas wie ein brisantes Zitat?

Jetzt wollen wir ihm, dem politischen Kolumnisten, ein paar sachliche Fragen stellen. Welches Thema bestimmt die Bundestagswahl nicht, sollte die Bundestagswahl aber bestimmen? "Die Regulierung der Finanzmärkte." Ist der Steinbrück ein Depp? "Nein, Steinbrück ist kein Depp. Er ist ein tragisches Opfer seiner Berater." Jörges beklagt Rudel-Journalismus: "Wenn Steinbrück sagt, er trinkt keinen Pinot Grigio das Glas unter fünf Euro, dann weiß ich nicht, was daran zu skandalisieren ist. Warum soll ein Sozialdemokrat billige Weine trinken?" Können Sie noch mal sagen, warum Merkel wegmuss? "Die muss ja gar nicht weg." Und Jörges kann schön erzählen, wie sich das maskenhafte Gesicht der Kanzlerin über die Jahre in jenes sympathische und siegesgewisse Lächeln verwandelt hat, das uns heute so vertraut ist.

Genug Gaga-Politik besprochen. Jetzt soll er bitte noch das heiße politische Thema nennen, das jede Zeitung groß machen sollte. Er sagt: "Nicolas Berggruen, Karstadt-Investor, Großspekulant und Philanthrop. Was ist das für ein Mensch? Ich halte ihn für die klassische Heuschrecke." Er vertritt jetzt noch eine gekonnt ambivalente Meinung zu seinem guten Freund, dem Steuersünder Hoeneß. Ach, ihr toughen Politik-Kolumnisten-Darsteller. Er hat die Frühstücksrechnung schon bezahlt. Profi.