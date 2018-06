Stars haben’s nicht leicht. Die Bewunderung übersieht oft, worauf ihr Ruhm beruht – unter anderem nämlich auf dem Teufelspakt mit jenen Institutionen, die öffentliche Bewunderung erst herstellen, nennen wir sie der Kürze halber mal die Klatschmedien. Sie sind es, aber natürlich auch diese Fernsehsendungen, die gerne eine damenhaft dressierte Expertin durch Los Angeles schicken, damit sie mal nachschaut, wie unvorteilhaft Prominente aussehen, wenn sie denken, dass ihnen gerade keiner nachschaut. Und was macht diese Dame dann beziehungsweise was machen die Klatschmedien, wenn der Star einmal, na sagen wir: schwächelt, also ein Speckröllchen hier, eine Falte dort, am Ende gar Augenränder zeigt? Ein großes Gezeter wird angestimmt, dass hier doch wohl mindestens eine Diät oder ein neuer Lebenswandel nötig wäre. Unternehmen die Stars aber tatsächlich etwas der Art, ist das Gezeter noch größer! X habe wohl Magersucht! Y sei womöglich gar nicht in Urlaub, sondern auf Entzug! Z komme mit dem Älterwerden nicht klar!

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Wie soll man dieses Verhalten nennen? Der Volksmund würde es gemein nennen, die Journalisten nennen es professionell (das Gemeine und das Professionelle ähneln sich oft), die Psychologie spricht von einem Double Bind, nämlich von der Herstellung einer Situation, in der man es nicht mehr recht machen kann. Erst stört man sich an Madonnas Hagerkeit, die mit der harten Arbeit an ihrem viel gerühmten Körper einhergeht – und dann, wie jetzt in London, verlacht man sie, wenn sie die Spuren dieser Arbeit zu kaschieren versucht.

Vermutlich handelt es sich um ein Missverständnis – und die Klatschmedien sind ohnehin gar nicht vordringlich am guten Aussehen der Stars interessiert. Vermutlich sind sie genauso am schlechten Aussehen der Stars interessiert, vorausgesetzt, die Stars haben mal gut ausgesehen und man kann ihnen jetzt beim Verfall zusehen. Die schaudernde Feier menschlicher Gebrechlichkeit ist genauso ein Element des Voyeurismus wie die bewundernde Feier von Schönheit und Jugend. Beide werden von ambivalenten Gefühlen begleitet, die Schönheit, die den Star über die Menge erhebt (aber diese latent demütigt), ebenso wie der Verfall, der den Star auf Normalmaß verkleinert und damit der Menge zurückgibt (aber zugleich die Hinfälligkeit alles Irdischen bezeugt). Alles Irdische ist nur ein Gleichnis, hat der alte Goethe gesagt. Um dieses Gleichnis geht es auch den Klatschmedien.