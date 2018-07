Die Politik regelt, wie die Leute miteinander leben, und es gibt sie eigentlich schon, seit der Mensch denken kann. Über lange Zeit erfolgte diese Regelung allerdings allein dadurch, dass die Starken bestimmten, wer was machen soll – und die Schwachen dann folgen mussten. Aber damit hatte es vor 2500 Jahren ein Ende. Zuerst in Griechenland und dann an vielen anderen Orten.

Die demokratische Politik – also jene, bei der alle entscheiden – entwickelte sich, als die Bürger Athens begannen, sich regelmäßig auf dem Marktplatz ihrer Stadt zu versammeln, um Regeln festzulegen, die für alle gelten sollten. Da Stadt auf Griechisch polis heißt, nannte man das Regeln machen Politik.

Doch die Versammlung in Athen war noch keine echte Volksversammlung, nur die männlichen Bürger durften mitbestimmen. Frauen und Fremde hatten nichts zu sagen.

Bis heute ist es Aufgabe der Politik und der Politiker, die Regeln des Zusammenlebens so zu gestalten, dass es möglichst vielen, im Idealfall allen Menschen gut geht. Statt zum Marktplatz gehen Männer und Frauen heute zur Wahl und bestimmen Politiker als unsere Vertreter. Und vieles in unserem Leben hat mit Politik zu tun: wo Spielplätze und Straßen gebaut werden, wie alle gute Bildungschancen haben können, welche Hilfen Schwache und Kranke bekommen, wie verschiedene Länder miteinander auskommen können oder was man tun muss, damit die Erde so schön bleibt, wie sie (noch) ist.