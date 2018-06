An die karierten Wickelröcke für Männer müsse man sich ebenso gewöhnen wie an das Verkehrschaos in der Fünf-Millionen-Metropole Yangon. Und die burmesische Küche sei nicht ohne Grund international kaum bekannt, findet der Fernsehreporter und Romancier Martin Schacht. Salat aus fermentierten Teeblättern, Nudelsuppe mit Fisch zum Frühstück und Paste aus getrockneten Garnelen gehören zu deren markanten Speisen.



Andererseits eile Myanmar/Burma seit Rudyard Kiplings Berichten der Ruf der Exotik voraus. So wollten nach dem Kurswechsel der Militärdiktatur viele dorthin. "Nur zu gern und möglichst schnell möchte man Folter, Tote und Bürgerkrieg vergessen. (...) Ein notorischer Schurkenstaat ist plötzlich Everybody’s Darling", bilanziert Südostasien-Kenner Schacht.



Mit seiner Gebrauchsanweisung weist er nun westlichen Reisenden kundig den Weg durch den Vielvölkerstaat und dessen verwickelte Geschichte, Politik und Kultur. Alles, was glänzt, sei tatsächlich Gold in Burma, schreibt der Verlag in der Umschlagklappe. Damit meinen die Lektoren die mit hauchdünnem Blattgold überzogenen Dächer der zahllosen Tempel und Pagoden. Autor Schacht dagegen bietet, nach Themen und Orten sortiert, einen deutlich differenzierteren Blick auf ein kompliziertes Land, das man nicht ohne Vorkenntnisse bereisen sollte.