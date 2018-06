Die Frage: In meiner alten Klasse haben die Mädchen und die Jungs sich immer gestritten und in Gruppen gegeneinander Fangen gespielt. Wenn dabei jemand nicht ins Gefängnis wollte und sich losgerissen hat, wurde der – egal, ob Mädchen oder Junge – von den anderen wieder eingefangen und verletzt, zum Beispiel durch Treten. Nicht ernsthaft natürlich, aber im Spiel. Ich war zwar eher die Schüchterne, die danebenstand, aber ich hatte manchmal den Eindruck, dass ein paar von denen, die mitgespielt haben, sich extra losgerissen haben, um sich wieder einfangen zu lassen. Vielleicht weil sie einen aus der anderen Gruppe gerne mochten. Warum haben Mädchen und Jungen so gegeneinander gespielt? Stimmt vielleicht das Sprichwort: Was sich liebt, das neckt sich?

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Ja, das Sprichwort stimmt. Wenn zwei sich lieben, ist es ein gutes Zeichen, wenn sie sich immer mal wieder necken. So testen die beiden, wie fest ihre Beziehung wirklich ist und ob sie sich nach der Neckerei wieder versöhnen können. Ein bisschen Streit mit dem anderen gehört also dazu. Wichtig ist, dass beide Seiten mitmachen und sich darin üben, nicht so weit zu gehen, dass jemand körperlich oder seelisch verletzt wird. Dann ist die Neckerei eine gute Sache.



In dem Spiel auf dem Schulhof ging es wohl auch darum, die Grenzen auszuprobieren. Wer sich Liebe nur total harmonisch vorstellen kann, denkt beim ersten Streit, es sei alles aus. Necken aber sagt: Wir müssen nicht immer harmonisch sein und uns nicht zwanghaft an eine Regel halten, um zusammenzugehören.