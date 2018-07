Alle Kolumnen von Harald Martenstein aus dem ZEITmagazin zum Nachlesen

Kürzlich habe ich über Palindrome geschrieben. Palindrome sind Wörter oder Sätze, die sich von vorne und hinten gleich lesen. In diesem Zusammenhang erwähnte ich das rassistische Palindrom "Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie".

Die Kolumne erschien. An genau diesem Tag begann es in Deutschland zu regnen. Es regnete tagelang. Flüsse traten übers Ufer. Es regnete immer weiter. Dem Neger mit der Gazelle hat dies natürlich nicht das Geringste ausgemacht. Er zagt nämlich nie. Ich hatte ohnehin schon ein schlechtes Gefühl wegen des Regens. Dann traf ich eine Nachbarin. Sie erzählte, dass sie in ihrem Erdbeerbeet tote Fische gefunden hatte. Sie war völlig fertig. Gott lässt Fische regnen? Ich dachte, ich muss eine Entschuldigungskolumne schreiben, an den Neger mit der Gazelle, da oben. Ich bin kein Rassist, Herr. Es ist nur eine Redensart, Allmächtiger, ein Wortspiel, es ist halt ein Palindrom, verdammt noch mal.

Die Fische sind in das Erdbeerbeet gelangt, weil der Teich der Nachbarin in der Nacht übergelaufen war. Da wollten die Fische einen Ausflug machen, aber bis zum Morgen fiel der Wasserpegel wieder. Der Kolumnist Kurt Tucholsky hat übrigens, neben einigen Journalistenromanen, auch Erhellendes über den deutschen Sommer geschrieben. Sein Fazit lautet: "Hier ist das ganze Jahr April."

Palindrome habe ich für ein Minderheitenthema gehalten. Über Palindrome schreibe ich nur, um zu zeigen, dass auch ich ein Herz für Minderheiten habe. Es kam aber viel Post, ausnahmslos von Männern. Ich danke auf diesem Wege Herrn von K., der mich darüber aufklärte, dass der verstorbene Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker einen Teil seiner Schaffenskraft dem Verfassen von Palindromen gewidmet hat. Von Weizsäcker stamme wahrscheinlich das mit 43 Buchstaben vielleicht längste sinnvolle deutsche Palindrom: "Nie, Knabe, nie grub Nero neben Orenburg eine Bank ein." Der Satz ist vermutlich sachlich richtig.

Volker M. aus Freiburg macht darauf aufmerksam, dass es nicht nur Palindrome gibt, die heute als rassistisch gelten, auch das mitunter problematische Verhältnis zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen wird im Palindrom zum Thema. Wieder einmal werden dabei die Ostdeutschen als einfältige Bürger dargestellt, die nicht einmal wissen, wie man sich in einem Fischrestaurant korrekt verhält: "Ein Seetier iss, Ossi, reite es nie!"

Auf einem Berliner Plakat habe ich eine neue Art von Anglizismus entdeckt. Das Plakat hat für irgendeine "lange N8" geworben. In den USA werden schon länger Ziffern als Silben eingesetzt, statt "come to me" kann man "come 2 me" schreiben, statt "for you" geht auch "4 U". Es gilt, glaube ich, nicht als korrekt, aber jeder versteht es, und es gilt als cool. Nun ist offenbar der Tag nicht mehr fern, an dem es in deutschen Texten "8ung" heißt, Politologen die These vertreten, dass "M8 immer korrumpiert", und von den Bäumen "2ge" herabhängen. Dazu möchte ich folgenden autobiografischen Satz beitragen: M1 bleibt M1, die bekannte Karnevalssendung mit dem manchmal 2felhaften Humor und der oft 3sten Überziehung der Sendezeit, wurde in unserem 4tel in meiner Jugend gern gesehen, ein 5tel der M1er aber hatte lieber 6, weil sie im Fernsehen die Qualität der Büttenreden nicht sorgfältig 7, keiner m8 das, sie lassen 9e gerade sein, aber der s10e der Karnevalisten gefällt es offenbar trotzdem. Der meiner Ansicht nach dümmste Satz aber, den die deutsche Sprache ihren Benutzern zur Verfügung stellt, ist der Satz: "Ich habe keine Vorurteile."



