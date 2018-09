Chassab, Oman. Malerisch ist sie, die Hauptschlagader der Weltwirtschaft. Vom Sonnendeck einer omanischen Fähre aus wirkt die Straße von Hormus wie ein Urlaubsparadies. Hier und da eine Felseninsel, links die Küste Omans, rechts die des Irans, dazwischen das Meer, das an diesem Tag spiegelglatt in der Frühlingssonne glänzt. Fehlen nur noch Segelboote und ein Cocktail auf Deck.

Tatsächlich ist dies eines der gefährlichsten Gewässer der Welt. Statt Jachten gleiten Riesentanker aus den arabischen Golfstaaten in den indischen Ozean. 40 Prozent der globalen Seetransporte von Rohöl passieren die Meerenge, das entspricht über einem Fünftel des weltweiten Ölhandels. Viele Tanker halten sich auffällig eng an der Küste Omans, möglichst weit weg von den allzeit bereiten Schnellbooten der iranischen Kriegsmarine.

Bei gutem Wetter kann man von Ufer zu Ufer sehen. Für eine Totalblockade ist die Straße zu breit, für Störmanöver und Verminung ist sie eng genug. Ein perfekter Schauplatz also, um eine Weltkrise auszulösen. Wenn es je einen Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran geben sollte, bilden Oman und die Rohstoffstraße von Hormus die vorderste Front. Genau hier würde Teheran im Falle eines Angriffs auf seine Atomanlagen Vergeltung üben. Vergangenen Winter trainierte die iranische Marine fünf Tage lang, wie man Minen legt, amerikanische Schiffe torpediert und Flugzeuge abschießt. Die USA halten im Frühsommer mit ihren Verbündeten eine Minenräumübung ab. An diesem strategischen Knotenpunkt der Weltwirtschaft zwischen den Drohgebärden von Erzfeinden zu überleben ist nicht ganz einfach. Das kleine Land Oman macht das ziemlich geschickt. Es handelt und verhandelt mit allen, laviert und taktiert – und könnte dabei in naher Zukunft das geostrategische Gefüge am Persischen Golf radikal verändern.

"Meine iranischen Partner rufen mich an und bestellen"

Chassab ist der nördlichste Hafen Omans, ein verschlafenes arabisches Städtchen, an drei Seiten umschlossen von der schiitisch-persischen Vormacht. Omanische Marineschiffe sieht man keine, aber im Stundentakt donnern Kampfflugzeuge des Sultanats über den Hafen. An der Mole liegt vor einer schroffen schwarzen Bergwand ein italienisches Kreuzfahrtschiff. Auf der anderen Seite der Bucht haben Fischerboote angedockt. Dahinter eine kleine Moschee, ein Palmenhain, flache, geduckte Wohnhäuser. In der Vormittagssonne dösen Männer auf hölzernen Dschunken, die man hier lansch nennt. Plötzlich kommt Bewegung in den Hafen. Kleine, weiße Nussschalen mit riesigen Außenbordmotoren legen an. Die Iraner sind da, Schmuggler mit begehrter Ware. Blitzschnell öffnen sie die Vorratsklappen und werfen fangfrischen Sahwa auf das Deck, eine Art Thunfisch. Das Feilschen beginnt. 15 Rial verlangt Dschalil, einer der Iraner, pro Fisch, am Ende bekommt er neun Rial pro Fisch, das sind rund 18 Euro. Dschalil beginnt, die großen Sahwas Stück für Stück auf die Mole zu hieven. Auf der iranischen Küstenseite, sagt er, gebe es jede Menge davon, "mehr als wir je essen können".

Der 24-Jährige kommt aus Keschem, einer lang gestreckten Insel vor der iranischen Küste. Schwarzes Haar hat er, sehnige Hände, vom Meersalz aufgesprungene Lippen. Ein ganz gewöhnlicher Fischer und gleichzeitig einer der Grenzgänger, die Oman und den Iran verbinden. Er spricht Arabisch ebenso wie Persisch, er verkauft, was es auf iranischer Seite im Überfluss gibt, an omanische Händler, die den Fang per Lastwagen an Hotels und Restaurants im reichen Dubai liefern. Dschalil wiederum bringt Waren aus Dubai in den Iran. Ein gutes Geschäft für alle. Und ein gefährliches.

Auf der Fahrt durch die Straße von Hormus setzt Dschalil jedes Mal seine Freiheit, oft auch sein Leben aufs Spiel. Den Schmuggelhandel, den Dschalil betreibt, bestraft der Iran mit Gefängnis. "Aber ich kenne Leute bei der iranischen Küstenwache, die mir helfen", sagt er. Erst nach Einbruch der Dunkelheit macht er sich auf den Weg über die Meerenge, nachdem ein Kontaktmann der Küstenwache grünes Licht gegeben hat. Er muss zwei Gefahren fürchten: riesige Tanker, die fast lautlos plötzlich in der Nacht auftauchen können und deren Kapitäne kleine Fischerboote nicht sehen. Und den iranischen Zoll. Ohne Navigationsgerät, sagt Dschalil, gehe nichts.

Der Zoll interessiert sich weniger für den Fisch, den er nach Oman schmuggelt, als für die Waren, die er in Chassab bei Händlern wie Mohammed Salman eingekauft hat. Der Basar der Stadt ist ein schmuddeliges Viertel mit weißen Zweckbauten und vielen Pappkartons vor den Geschäften. Salman, ein Inder, lebt seit 17 Jahren in Oman. Er fährt regelmäßig nach Dubai, um sein Lager mit Kühlschränken, Smartphones, Computern, Haartrocknern und Fernsehern aufzufüllen. "Meine iranischen Partner rufen mich an und bestellen", sagt Salman. Dann macht er die Pakete fertig. Ein Bote wie Dschalil bezahlt den Inder in bar und verlädt die Ware auf seinem Schnellboot. Warum der Handel nicht direkt über Dubai geht? "Weil die Strecke zu weit ist für die Schmugglerboote und die größeren Schiffe gleich vom Zoll abgefangen würden." Von Chassab geht es schnell und diskret über die Straße von Hormus.

Das ist ein Gesicht des kleinen Landes am Persischen Golf: Oman, der Transitstaat und Umschlagplatz für Waren aller Art. Ein anderes ist das des Vermittlers, der mit allen im Gespräch und im Geschäft bleibt und scheinbar selbstlos allerorts Konflikte entschärft. Im geopolitischen Machtkampf zwischen Washington und Teheran gibt sich Oman als treuer Verbündeter der USA und bietet dem Iran gleichzeitig kleine Fluchttore aus der internationalen Isolation – zum Beispiel mit einer Fähre, die demnächst regelmäßig zwischen Chassab und dem iranischen Hafen Bandar Abbas verkehren soll. Beim Streit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran um Inseln im Persischen Golf verhält sich Oman neutral – und treibt weiter mit beiden Seiten Handel.

Das hat Tradition. Anders als die kein halbes Jahrhundert alten Emirate und Kleinstaaten am Arabischen Golf ist Oman eine Nation mit imperialer Vergangenheit. Das Sultanat reichte von Sansibar bis zum Iran, es trieb Handel mit China und dem südlichen Afrika. Europäische Handelsnationen setzten sich zeitweise in Oman fest: Portugiesen haben trutzige Burgen und die Briten eigenartige Steckdosen hinterlassen.