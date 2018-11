Noch im Februar 1953 wirkt der Ostblock gefestigt. Josef Stalin hat in seinem Land scheinbar Friedhofsruhe geschaffen. In Korea, wo der Kalte Krieg 1950 in einen heißen umgeschlagen war, zögert er einen Waffenstillstand heraus, um die Amerikaner beschäftigt zu halten. In Ost- und Mitteleuropa herrschen seine Satellitenregierungen. Doch dann, in der Nacht auf den 1. März, kommen die Dinge ins Rutschen.

Stalin geht in seiner Datscha bei Kuntsewo nahe Moskau wie üblich spät zu Bett. Wachen und Personal erwarten, er werde am Vormittag zwischen zehn und zwölf Uhr wieder erscheinen. Aber Stalin erscheint nicht. Das Zimmer zu betreten ist den Wachen verboten. Schließlich nutzen sie die Anlieferung der Abendpost als Vorwand, um ein Zimmermädchen hineinzuschicken. Sie findet Stalin am Boden liegend, die Hosen durchnässt von Urin. Schlaganfall.

Gegen drei Uhr nachts treffen Georgi M. Malenkow und Lawrenti P. Berija ein. Malenkow ist seit Oktober 1952 erkennbar die Nummer zwei im Kreml, auch wenn seine Arbeit vor allem darin besteht, Akten zu produzieren in Ausschüssen aller Art. Berija ist sein engster Alliierter in der Führungsspitze – ein Mann aus ganz anderem Holz. 1938 hat Stalin ihn zum Chef des NKWD, des Innenministeriums, ernannt. Seither unterstehen Berija der Terrorapparat sowie das Zwangslager-Imperium, der Gulag, und er füllt seine Aufgabe mit mörderischem Eifer aus.

Nun gibt er Anweisung, nichts zu überstürzen. Schließlich werden dennoch Ärzte gerufen. Doch als sie ankommen, ist Stalin bereits seit zwölf Stunden ohne jede Versorgung. Am 3. März erklären sie seinen Zustand für hoffnungslos. Am Abend des 5. März ist es schließlich so weit. Stalins Tochter Swetlana berichtet später: "Er war buchstäblich am Ersticken [...]. Plötzlich öffnete er seine Augen und warf einen Blick auf jeden im Raum. Ein fürchterlicher Blick [...]. Im nächsten Moment, nach einer letzten Anstrengung, rang seine Seele sich aus dem Körper frei."

Mit im Raum befindet sich an jenem Abend auch Nikita S. Chruschtschow, der Vorsitzende der Moskauer Parteiorganisation. Ihm zufolge strahlte Berija förmlich, als sei er sich sicher, "dass der Moment, auf den er so lange gewartet hatte, endlich gekommen war".

Chruschtschow hatte Stalin immer treu gedient, spätestens 1943 aber befielen ihn erste Zweifel. Als Parteichef der Ukraine wollte er seinerzeit die dortigen Leitungen der Jugendorganisation Komsomol neu besetzen, musste aber feststellen, dass kaum erfahrene Kader zur Verfügung standen. Fast alle waren vom NKWD in Säuberungen liquidiert worden. Erschüttert kommentierte er: "Sie haben Leute ohne Grund vernichtet." Bei "begründeten" Liquidierungen freilich zauderte Chruschtschow keineswegs.

Im Machtkampf um Stalins Nachfolge hat er einen unschätzbaren taktischen Vorteil: Er wirkt ein wenig wie ein Bauerntölpel, den es in die Großstadt verschlagen hat. Er kultiviert diesen Eindruck wohl auch. Jedenfalls nehmen die anderen ihn nicht wirklich für voll. Und zunächst überlässt er ihnen das Feld: Als die sowjetischen Spitzenfunktionäre sich am 5. März versammeln, schlägt Berija Malenkow als Regierungschef vor. Dieser wiederum will Berija an der Spitze des gesamten Sicherheitsapparates sehen. Dritter im Bunde wird Stalins langjähriger Außenminister Wjatscheslaw M. Molotow, der 1939 den Hitler-Stalin-Pakt ausgehandelt, aber 1949 seinen Posten verloren hatte: Er bekommt sein altes Ministerium zurück. Chruschtschow wird Erster Sekretär des Zentralkomitees.

Bei aller Machtfülle der Sowjetunion empfinden Stalins Erben die Lage als prekär. Der Guerillawiderstand im Baltikum und in der Ukraine dauert an, Wohnungen und Waren des täglichen Bedarfs sind chronisch knapp, und die Ernteerträge erreichen nicht einmal das Niveau der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Nach und nach unternimmt die neue Führung daher Reformschritte. Noch im März sendet Malenkow Entspannungssignale gen Westen. Im Juni kann ein Waffenstillstandsabkommen in Korea unterzeichnet werden. Vor allem aber setzt Berija umfangreiche Liberalisierungen und Reformen in Gang – ausgerechnet er, das "Ungeheuer mit dem blitzenden Kneifer", wie ihn der sowjetische Historiker Dmitri Wolkogonow einmal genannt hat.