Mir sind meine Moleskine-Notizbücher ausgegangen! Nach meinen Berechnungen müsste ich noch zwei haben. Allein, sie sind nicht auffindbar. Ich bestelle also neue, auf Vorrat gleich fünf Stück. Da ich nur noch schlecht gehen kann, liefert mir der Buchhändler meine Notizbücher frei Haus. Während ich auf sie warte, lese ich Wolfgang Ullrichs Buch Alles nur Konsum. Was muss ich da lernen? Zum Beispiel, dass Traditionalisten und Sympathisanten der Kulturkritik gerne demonstrativ mit der Hand schreiben, weil sie ihre Wichtigkeiten niemals einem Computer anvertrauen würden. Von solchen Typen, so Ullrich, werden Füller und Schreibhefte als "Utensilien kreativer Individualität" präsentiert.

Und der Autor wird konkret: Er schildert die besondere Karriere der Notizbücher von Moleskine, und ich gebe zu, dass ich das auch schon einmal aufgeschnappt hatte. Matisse, Picasso, Hemingway – sie alle kamen angeblich ohne die Moleskine-Bücher nicht aus. Das Produkt, so Ullrich, sei aber viel jünger. Am Anfang des Erfolgs stand außerdem kein Schreibwarenproduzent, sondern der Schriftsteller und Weltenbummler Bruce Chatwin. In einer kleinen Pariser Papeterie holt die Hauptfigur von Chatwins autobiografischem Roman Traumpfade immer wieder Nachschub, "muss jedoch eines Tages erfahren, dass diese Notizbücher, für die Chatwin sich den Namen Moleskine einfallen ließ, nur noch in einem einzigen Betrieb in Südfrankreich fabriziert würden. Daraufhin gibt der Protagonist eine besonders große Bestellung auf, allerdings zu spät. Als er sie abholen will, teilt ihm die Verkäuferin mit: ›Le vrai Moleskine n’est plus‹ – das wahre Moleskine-Buch gibt es nicht mehr."

Wolfgang Ullrich versucht in seinem Buch etwas, das mich an Umberto Ecos Essaysammlung Apokalyptiker und Integrierte von 1964 erinnert. Eco schrieb über die "Massenkultur", der gegenüber es zwei Haltungen gebe, die man vermeiden solle: Für die Apokalyptiker sei die Massenkultur der Untergang der Kultur überhaupt, während die Integrierten die massenkulturellen Prämissen kritiklos ausposaunten. Der Sinn von "warenästhetischer Erziehung" verhält sich analog dazu: Man sollte einerseits die Warenästhetik nicht als betrügerisches Geschäft verdammen, mit dem man durch Schein ein minderes Sein zu verschleiern versucht. Ebenso falsch wäre es, die Werbeslogans unbesehen hinzunehmen. Das Wort "Warenästhetik" stammt von Wolfgang Fritz Haug. Kritik der Warenästhetik hieß dessen Buch von 1971; Ullrichs Untertitel Kritik der warenästhetischen Erziehung nimmt darauf Bezug. Durch Kritik sollten vor allem Antikonsumisten erzogen werden, an deren Spitze Haug stehe. Antikonsumisten, so Ullrich, fühlten sich durch die Warenästhetik "zynisch behandelt, für dumm verkauft, ausgenutzt. Aber zugleich empfinden sie sich als überlegen, sind sie doch – im Unterschied zu anderen Konsumenten – wach genug, um das böse Spiel der Manipulation zu durchschauen."

Die Antikonsumisten, die Gutmenschen im Supermarkt, genießen es, sich über Produktinszenierungen aufzuregen. Ich als konsumierender Antikonsumist sehe aber wesentliche Argumente Ullrichs ein: Die schöne neue Welt der Waren hat eine einflussreiche, studierenswerte Ästhetik hervorgebracht – vielleicht sogar von kulturellem Wert.