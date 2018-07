Während die Kulturnation gebannt auf den Stellungskrieg starrt, der um den Suhrkamp Verlag tobt, oder ängstlich die Bücherzukunft durch Amazon- und E-Book-Kaffeesatzleserei ergründen will, hat sich unterdessen der deutschsprachige Literaturbetrieb 2013 still und leise verändert – und zwar personell: Die Vierzigjährigen übernehmen die Macht. Dass Jüngere nachrücken und Ältere ausscheiden, ist ja der biologische Normalfall. Aber eine solche Phalanx, mit der innerhalb weniger Monate um 1970 Geborene in die Schaltstellen einrücken, hat die literarische Szene hierzulande noch nicht erlebt. Jo Lendle, Jahrgang 1968, übernimmt die Leitung des Hanser Verlags; der 1973 geborene Karsten Kredel wird Chef von Hanser Berlin. Lendles Nachfolgerin als DuMont-Verlegerin ist die 39-jährige Sabine Cramer. Hoffmann und Campe leitet künftig Daniel Kampa, 42; bei Diogenes in Zürich führt seit 2012 der 44-jährige Philipp Keel, Sohn des verstorbenen Patriarchen Daniel Keel, die Geschäfte. Bereits seit 2011 ist die 1971 geborene Birgit Schmitz Programmleiterin des Berlin Verlags. Und Suhrkamps Abwehrkampf gegen Hans Barlach organisiert gerade mit Ulla Unseld-Berkéwicz und Thomas Sparr der 35-jährige Geschäftsführer Jonathan Landgrebe. Aber auch jenseits der Verlage tut sich einiges. Der Literaturkritiker Richard Kämmerlings, Jahrgang 1969, beerbte die seit 2001 amtierende Rachel Salamander an der Spitze der Literarischen Welt; zum Jahresende wird der ein Jahr ältere Florian Höllerer die Leitung des von seinem Vater Walter Höllerer 1963 begründeten Literarischen Colloquiums in Berlin übernehmen.

Eine Revolution ist dieser Generationswechsel kaum, denn alle sind langjährige Buchprofis. Dennoch haben Eigentümer und Institutionen mitten im Umbruch durchweg auf jüngere Köpfe gesetzt – 2002 war das mit dem damals 42-jährigen neuen Rowohlt-Chef Alexander Fest noch sensationell, ebenso 2007 mit der neuen Klett-Führung Michael Zöllner, Jahrgang 1969, und Tom Kraushaar, geboren 1975. Die mächtige Generation 50 plus ist bei den Revirements nicht mehr dabei. Elisabeth Ruge ging ebenso von Bord ihres eben noch zu Hanser transformierten alten Berlin-Verlag-Projekts wie der 53-jährige Günter Berg nach neun Jahren an der Spitze von Hoffmann und Campe. Auch der 54-jährige Rüdiger Salat, seit 1999 in der Holtzbrinck-Verlagsgruppe verantwortlich für u. a. Rowohlt, Kiepenheuer & Witsch, S. Fischer, schied kürzlich aus.

Die neue Generation besteht aus Realisten, gestählt in den Krisenerfahrungen des letzten Jahrzehnts, mit Leidenschaft für Literatur, aber ohne große ästhetische Visionen – was ihnen die Älteren wie üblich vorhalten. Jo Lendle hat jüngst von der neuen Überflüssigkeit von Verlagen in Zeiten des self-publishing gesprochen, aber zugleich seinen unerschütterlichen Glauben an Verlage bekannt – als einen Glauben "an Zusammenrottung, an Gemeinsamkeit. An Auswahl", unterwegs vom "Türhütermonopol zu Edel-Dienstleistern". Das wäre eine gewaltige Mission für diese Generation, die jetzt mitten im Sturm plötzlich mehr Macht als jede vor ihr hat, aber auch die Last einer kollektiven Verantwortung. Nüchtern brachte es Lendle auf den Punkt: "Wir werden uns anstrengen müssen."