Noch eine Stunde zehn bis zur Pause, die Uhr tickt. Matthias Köfer, Arbeitshose und weißes Poloshirt, Kurzhaarfrisur mit blondiertem Goldschimmer in den Spitzen, hebt den Heizkörper an. Hält ihn vor die Befestigungen, nimmt Maß, setzt ihn wieder ab. "Biste sicher, dass de den schon dranmachen willst?", fragt Ulrich Wedel den Gesellen. Dabei spricht er die Konsonanten weich und die Vokale lang, so wie man das in seiner hessischen Heimat macht. Wedel, der mit seinen 50 Jahren schon einige Zeit im Beruf tätig ist, will damit eigentlich sagen: Der Heizkörper gehört da noch nicht hin.

Köfer sieht das anders. "Ja, scho", sagt er. Der 21-jährige Geselle spricht fränkisch und vor allem: nicht viel. Jetzt nicht, denn die Zeit läuft, aber auch ansonsten nicht. Es gibt Sachen, die kann er besser als Reden. "Rohre biegen zum Beispiel", sagt Köfer, "das hab ich einfach raus." Und wohl noch ein wenig mehr. Sonst hätte ihn Wedel ja nicht ausgewählt, sonst würden sie jetzt nicht drei Tage lang zusammen trainieren. Hier im Bundesleistungszentrum der SHK am Rande von Schweinfurt. Das Kürzel steht für Sanitär-, Heizung- und Klima-Techniker. Früher hätte man Wedel und Köfer einfach Klempner genannt. Heute geht es um viel mehr. "Der Wettbewerb wird dich verändern", sagt Wedel mit Mut zur großen Geste, "nach der Erfahrung wird dein Leben eine neue Richtung nehmen."

Das Ziel: eine gute Platzierung bei der WorldSkills, der seit 1950 stattfindenden Weltmeisterschaft der Berufe, bei der Handwerker, Dienstleister und Industriespezialisten die Besten ihres Fachs suchen. Anfang Juli ist die WM zum dritten Mal in Deutschland. Die Mittel, mit denen Köfer in Leipzig erfolgreich sein will: peinlich genaue Planung, möglichst exakte Verarbeitung, gutes Zeitmanagement. Die Aufgabe: "Erstelle ein Bad mit Wanne, Toilette, Waschbecken, Dusche und Heizung." Jetzt, im Trainingslager, ist zumindest die Heizung schon dran. Köfer zieht die Muttern fest, tritt einen Schritt zurück. Wedel wirft einen Blick auf den Plan. Scheint doch zu passen.

Noch eine halbe Stunde bis zur Pause. Köfer werkelt, Wedel erzählt. Er ist eine Art Bundestrainer der Bad-Zusammenschrauber. Von dieser Disziplin dürften die meisten Deutschen noch nie etwas gehört haben, Wedel ist das egal. Der Mentor mit der randlosen Brille, dem Cowboygürtel und dem Bäuchlein unter dem roten Hemd mit den Sponsoren-Aufnähern geht seine Aufgabe akribisch an. Wenn man ihn darüber sprechen hört, wie wichtig die richtige Einstellung ist, wie groß die Verantwortung, aber auch die Chance für Köfer ist, fühlt man sich an einen Film erinnert. In Deutschland, ein Sommermärchen konnte man dem Projektmanager Jürgen Klinsmann zusehen, wie er in der Kabine junge Männer mit großer Rhetorik auf das Turnier ihres Lebens einstimmte.

Die WorldSkills in Leipzig sind für Köfer und Wedel so etwas Ähnliches wie die Heim-WM 2006 für Fußballdeutschland. Über 1.000 Teilnehmer aus 53 Ländern und 46 Branchen werden erwartet, vietnamesische Floristen, isländische Mechatroniker, marokkanische Gartenbauer. "Gänsehaut-Feeling" verspricht Wedel, eine einmalige Sache.

Während Wedel schwärmt, läuft die Uhr ab. Eine Stunde Pause. Gulasch, Klöße und Nudeln stehen in der Geschäftsstelle der Innung bereit, dazu gibt es Salat mit gezuckerter Soße. Seit zwei Jahren befindet sich hier das Bundesleistungszentrum, eine Werkstatt in einem garagenartigen Flachbau mit Rolltor. Wedel hat damals erkannt, dass man etwas machen muss, damit die Jugend bei den Wettbewerben, deren Altersgrenze bei 22 Jahren liegt, besser abschneidet. Das deutsche Handwerk ist keinesfalls Seriensieger bei den WorldSkills. "Die Schweizer zum Beispiel", sagt Wedel, "die trainieren bis zu drei Monate lang."

Matthias Köfer könnte sich nie so lange freinehmen. Sein Chef, seine Kunden, seine Eltern mit ihrer Landwirtschaft – sie alle können den jungen Mann am besten daheim in Ansbach gebrauchen. "Es is schon a weng hart", sagt Köfer, dann muss er sich für ein Interview mit dem Filmteam eines Werkzeugherstellers fertig machen, Sponsorenpflege. Seit er um kurz vor acht Uhr von der Pension zum Leistungszentrum gefahren ist, ist Köfer im Einsatz. Von der Mittagspause bleibt auch nicht viel. Wedel findet das gut. Köfer müsse sich an den Trubel gewöhnen.

Zumal die Herausforderung in Leipzig noch ein wenig größer sein wird. Die Grundaufgabe ist zwar jetzt schon bekannt, bei WM-Start wird sie von der Jury aber noch ein wenig abgeändert. So verkommt der Wettbewerb nicht zu einem reinen Schnellschrauben. Der Gewinner muss beweisen, dass er die Grundlagen seines Handwerks beherrscht.