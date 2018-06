Es geht um etliche Milliarden Euro, die an Hochschulen und Forschungseinrichtungen jährlich verteilt werden – und die bald wegfallen könnten. Es geht um Macht, Einfluss, Prestige. Wer bekommt wie viel Geld von wem? Wer entscheidet, über welche Themen geforscht wird? Wer darf mit wem kooperieren? Es geht um nicht weniger als um die Zukunft des deutschen Wissenschaftssystems. "Jetzt werden die Weichen gestellt für die nächsten zwei, drei Jahrzehnte", sagt Berlins ehemaliger Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD).

In der Öffentlichkeit wird davon allerdings wenig wahrgenommen, Forschungsförderung ist komplex, auch die Politik hält sich bislang bei dem Thema zurück. "Damit kann ich nicht Wahlkampf machen", sagt Bayerns Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP). Doch für viele Professoren und Uni-Präsidenten gibt es seit Monaten kein wichtigeres Thema.

Der Wissenschaftsrat berät derzeit über die "Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems". Anfang Juli will das wichtigste akademische Beratergremium seine Empfehlungen vorlegen – rechtzeitig, um noch Einfluss zu nehmen auf den dann beginnenden Bundestagswahlkampf. In einem ersten Entwurf macht das Expertengremium eine Reihe von Vorschlägen, die insbesondere darauf abzielen, die Hochschulen zu stärken. Denn da ist zuletzt etwas grundsätzlich aus der Balance geraten: Während die Etats der außeruniversitären Forschungszentren wie der Max-Planck-Gesellschaft oder der Helmholtz-Gemeinschaft seit Jahren steigen, können die Unis mit den geringen Zuwächsen bei den länderfinanzierten Grundmitteln nicht einmal die Inflation ausgleichen – obwohl sie immer mehr Aufgaben bewältigen und Studenten betreuen müssen.

Alle wissen: Das kann so nicht weitergehen. Nun bringen sich die Akteure der akademischen Welt in Stellung und versuchen, ihre Pfründen zu sichern oder auszubauen. Ein bislang nicht da gewesener Kampf um die Ressourcen im deutschen Wissenschaftssystem hat begonnen.

Forschung ist so attraktiv wie noch nie

Es ist viel erreicht worden in den vergangenen zehn Jahren. Besonders in der Forschung standen deutsche Universitäten noch nie so gut da wie heute. Die Exzellenzinitiative sowie diverse Förderpakete von Bund und Ländern zu Forschung, Lehre und Studienplätzen haben viel Geld ins System gespült, die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulen sind zwischen 2000 und 2012 von rund 17 auf knapp 25 Milliarden Euro gestiegen. Viele Hochschulen haben das Geld und die ihnen vielerorts gewährte Autonomie über Haushalt und Personal genutzt, um ihre Forschungsstrukturen auszubauen, Graduiertenschulen für die Ausbildung des Nachwuchses einzurichten und Kooperationen mit außeruniversitären Forschungszentren zu verstärken.

Deutschland ist international wettbewerbsfähiger geworden. Nun reisen selbst Leiter amerikanischer Universitäten an, um sich die Doktorandenausbildung hierzulande anzuschauen. Zudem gelingt es immer häufiger, exzellente Wissenschaftler aus dem Ausland anzuwerben oder deutsche Wissenschaftler zurückzuholen. "Wenn jemand zum Beispiel vom California Institute of Technology, also einer der besten Forschungsuniversitäten der Welt, nach Erlangen wechselt, dann hat sich wirklich etwas verändert", sagt Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).