Welche Kinder werden zur Adoption freigegeben?

An neue Eltern werden hierzulande vor allem ungewollte Kinder im Säuglingsalter vermittelt. Manchmal sind Mütter der Neugeborenen sehr jung und der Aufgabe noch nicht gewachsen, oder sie haben bereits so viele Kinder, dass sie sich ein weiteres nicht mehr leisten können. Auch Drogenabhängigkeit oder eine Vergewaltigung können eine Rolle bei der Entscheidung gegen das Kind spielen. Kinder, die in schwierigen familiären Verhältnissen aufwachsen, werden ihren Eltern hingegen selten ganz weggenommen. Das Jugendamt sucht in solchen Fällen eine Pflegefamilie.

Wie läuft die Vermittlung eines Säuglings ab?

Wenn die leiblichen Eltern das wollen, kann ein Kind schon während der Schwangerschaft vermittelt werden. Im Idealfall werden die Adoptiveltern sofort nach der Geburt benachrichtigt, und das Baby wird direkt aus der Klinik in seine neue Familie entlassen. Tatsächlich zur Adoption freigeben dürfen die leiblichen Eltern es jedoch frühestens acht Wochen nach der Geburt – sie sollen sich den Schritt gründlich überlegen, denn er ist unumkehrbar.

Wie lange dauert das Adoptionsverfahren?

Dem Adoptionsantrag gehen verschiedene Informationsveranstaltungen voraus, in denen die Bewerber über die Besonderheiten einer Adoption aufgeklärt werden. Anschließend wird etwa ein halbes Jahr lang geprüft, ob sich die möglichen Adoptiveltern als solche eignen und welches Kind zu ihnen passen könnte. Bis zu drei Jahren kann es dauern, bis sich ein passendes Kind findet; findet sich keins, beginnt der Prozess von vorne. Ein vermitteltes Kind bleibt mindestens ein Jahr lang zur Pflege in einer Familie, bevor das Familiengericht über die Adoption entscheidet. Neben den Jugendämtern vermitteln auch freie Träger wie die Arbeiterwohlfahrt oder der Deutsche Caritas-Verband.

Welche Regelungen gelten für Homosexuelle?

Seit die Homo- der Hetero-Ehe steuerrechtlich gleichgestellt ist, ist die Diskussion über das Adoptionsrecht neu entbrannt, das für gleichgeschlechtliche Paare die einzige Möglichkeit darstellt, gemeinsam Kinder zu haben. Lesbische Paare nutzten bislang die Stiefkind-Adoption: Eine Frau adoptiert das leibliche Kind ihrer Partnerin. Für Schwule kommt das kaum infrage. Hier konnte bislang nur einer der Partner als Alleinstehender ein Kind adoptieren – ein Nachteil im Adoptivverfahren, in dem Paare bevorzugt werden. Die vom Bundesverfassungsgericht erlaubte Sukzessivadoption macht es jetzt möglich, dass beide Partner das Kind nacheinander adoptieren. Da das eine Diskriminierung gegenüber heterosexuellen Paaren darstelle, haben die Karlsruher Richter den Gesetzgeber aufgefordert, bis Ende Juni 2014 eine Neuregelung zu treffen, die auch homosexuellen Paaren die Adoption erlaubt.

Wann ist eine Auslandsadoption möglich?

Aus dem Ausland dürfen Kinder nur adoptiert werden, wenn sie in ihrer Heimat keine neue Familie finden. Diese Kinder sind meist schon älter und kommen daher auch für Eltern infrage, die zu alt für die Adoption eines deutschen Säuglings sind (der Altersunterschied zum Kind darf nicht größer als 40 Jahre sein). Die Vermittlung übernehmen neben den zentralen Vermittlungsstellen der Länder auch freie Organisationen. Erwünscht, aber nicht Voraussetzung ist, dass die Eltern einen Bezug zum Herkunftsland des Kindes haben. Nur wenige Länder wie Kenia fordern einen mehrmonatigen Aufenthalt mit dem Kind im Land; manchmal besuchen Paare ein Kind nur kurz, bevor sie es mitnehmen. Anders als die Inlandsadoption ist die Auslandsadoption nicht kostenlos: Zu den Reisekosten kommen mehr als tausend Euro für die Eignungsprüfung.

Welches Verhältnis hat ein Adoptivkind zu seinen leiblichen Eltern?

Mit der Freigabe zur Adoption erlischt das Recht der leiblichen Eltern auf ihr Kind. Wenn sie anonym bleiben möchten, kann das Kind erst mit sechzehn Jahren etwas über sie erfahren und Kontakt aufnehmen. Dann darf es die Akte einsehen, in der das Jugendamt die Informationen über seine Herkunft aufbewahrt. Immer öfter wird aber eine sogenannte halboffene Adoption praktiziert, bei der sich leibliche und Adoptiveltern vor der Adoption kennenlernen. Bei der offenen Adoption werden sogar die Kontaktdaten offengelegt, die Eltern können im Austausch bleiben und dem Kind den Kontakt zu seinen leiblichen Eltern ermöglichen. So kann es früh lernen, mit seiner besonderen Situation umzugehen.