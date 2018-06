(Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier)

Wer wohnt nur irgendwo – und wer kennt sich wirklich dort aus? In einigen Städten haben Leute Blogs eingerichtet, um sich selbst zu vergewissern, dass sie schon länger in ihrer Stadt zu Hause sind. Diese Blogs auf der Internetseite Tumblr gehorchen dem immergleichen Prinzip: Sie erklären, wie man auf unterschiedliche Situationen reagiert, wenn man wirklich in dieser oder jener Stadt wohnt: When you really live in..., und dann folgt der Name der Stadt – so heißen alle diese Blogs.



Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Als wahrer Berliner kann sich demnach begreifen, wer "an Silvester nicht in Berlin sein" wird. Darunter sieht man eine jubelnde junge Frau in einem sehr komischen, "gif" genannten Kurzfilmchen. Oft geht es darum, gerade das schlecht zu finden, was die Mehrheit angeblich gut findet (Karneval der Kulturen in Berlin, Olympiapark-Einkaufszentrum in München). Den ärmlichen Berliner Stadtteil Wedding mag man – so kann man sich als Teil einer wissenden Minderheit fühlen. Das ist ein bisschen pubertär. Aber lustig ist es trotzdem. Sehr sogar.