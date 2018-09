Hunderttausende deutsche Rentner haben in den vergangenen Monaten Post von einem Absender erhalten, mit dem sie eigentlich schon abgeschlossen hatten. Jetzt aber fordert sie das Finanzamt auf, Steuererklärungen abzugeben. Viele sollen die Formulare sogar für Jahre ausfüllen, die lange zurückliegen.

Den meisten dieser Rentner war wohl nicht bewusst, dass sie Steuern hätten zahlen müssen. Einige hatten es vor Jahren sogar vom Finanzamt schriftlich bekommen, dass sie nicht mehr verpflichtet seien, Steuererklärungen einzureichen. Nun erfahren sie, dass sie sich getäuscht haben. Das Ganze ist die Folge eines Gesetzes, das 2005 in Kraft trat und regelt, wie Alterseinkünfte besteuert werden. Das alte System wurde dabei grundlegend umgestaltet. Ein von Jahr zu Jahr wachsender Anteil der Rente ist seither der Besteuerung unterworfen. Die Höhe der Steuer richtet sich nach dem Jahr des Renteneintritts. Die Methode ist für Laien kaum durchschaubar.

Es ist aber offensichtlich durchschaubar auch so, dass es viele Ruheständler in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit ihrer Steuerpflicht nicht sehr genau nahmen. Heute haben die Finanzämter Daten von den Rentenkassen und den privaten Versicherungen vorliegen. Nun zeigt sich, dass manche Senioren hätten zahlen müssen, weil die zu versteuernden Einkünfte über dem Grundfreibetrag (derzeit 8.130 Euro für Ledige oder 16.260 für Verheiratete) lagen. Da aber nur ein Teil der Rente überhaupt der Besteuerung unterliegt, können die Bruttorenten etwa doppelt so hoch sein, ohne dass Steuern anfallen. Andererseits haben viele Rentner zusätzliche Einkünfte, die sie versteuern müssten.

Die Finanzbehörden sind mit schuld an dem Debakel. Sie haben sich lange Jahre Zeit damit gelassen, die Rentner über ihre Steuerpflichten aufzuklären. "Wären die Ruheständler besser informiert worden, hätten die Senioren die Steuererklärung rechtzeitig abgegeben", sagt Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler.

Zwar führt kein Weg daran vorbei, dass Rentner ihre Schulden nachzahlen. Dass aber auch noch Zinsen von sechs Prozent pro Jahr hinzukommen, ist eine schwer zu rechtfertigende Härte. Ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen klagt dagegen, unterstützt vom Steuerzahler-Bund. Andere Rentner, von denen Nachzahlungszinsen verlangt werden, sollten mindestens Einspruch einlegen.