Max Merkel

Wofür war der noch mal berühmt? Max Merkel zählt zu jener – etwas traurigen – Riege Prominenter, deren Ruhm von ihrer ursprünglichen Leistung längst entkoppelt ist, ähnlich wie Reiner Calmund oder Gaby Köster. Dabei war der Wiener, bevor er hauptberuflich Bild-Kolumnist und Sprücheklopfer wurde, der erste ausländische Trainer in der Fußball-Bundesliga: 1963 führte Merkel 1860 München in die neu gegründete Profiliga, 1966 wurde seine Mannschaft Meister. 1968 wiederholte er diesen Triumph mit dem 1. FC Nürnberg. Elf Jahre später sollte Merkel, als Lästermaul verrufen, Trainer des FC Bayern werden – die Spieler weigerten sich, mit ihm zu arbeiten.

Merkel starb 2006, überlebt haben ihn seine Sticheleien. Über den kulturbeflissenen Kollegen Otto Rehhagel sagte er einst: "Früher hatte er Mühe, Omelett von Hamlet zu unterscheiden."

Zlatko Čajkovski

Geboren in Zagreb, wegen seiner Körpergröße von 1,64 Metern Tschik genannt – abgeleitet von čik , was in seiner Muttersprache Zigarettenstummel heißt. Der 57-malige jugoslawische Nationalspieler machte den 1. FC Köln 1962 zum Meister. Ein Jahr später wechselte er zu einem bis dahin eher unbekannten Regionalligisten namens FC Bayern und förderte dort einen bis dahin eher unbekannten Stürmer namens "kleines, dickes Müller". Mit den Münchnern gewann Čajkovski zweimal den DFB-Pokal und 1967 den Europapokal der Pokalsieger. Er erfand die Achse Maier-Beckenbauer-Müller.

Laut den Archiven war er dennoch kein Theoretiker, sondern eher ein intuitiver, optimistischer Typ. Nach Niederlagen konnte sich seine Zuversicht ins Gegenteil verkehren. Als er mit dem 1. FC Köln mal 1:8 in Dundee verloren hatte, sagte Čajkovski vor dem Rückflug: "Am besten, Flugzeug stürzt ab."

Branko Zebec

Wer heute bei Google diesen Namen eingibt, erhält als Suchvorschläge die Begriffe "betrunken", "besoffen" und "Alkohol". Die Karriere des Kroaten wurde zersetzt durch seine Sucht – und die Erinnerung an ihn beschädigt. Kein anderer Coach aus dem Ausland arbeitete so lange in der Bundesliga wie Zebec (14 Spielzeiten, 6 Vereine, 412 Spiele). Er war einer der Ersten, die Ideen von Raumdeckung und Pressing in die Bundesliga brachten; bis dahin war es üblich, Gegenspieler auf Schritt und Tritt zu verfolgen.

Mit dem FC Bayern gewann Zebec 1969 Meisterschaft und Pokal, das erste Double der Bundesligageschichte. Zehn Jahre später machte er den Hamburger SV zum Meister. Bei den Spielern war Zebec unbeliebt: Er war zu introvertiert für die extrovertierten Siebziger. Und seine Sucht unterspülte seine Autorität. Einmal saß er mit mehr als drei Promille auf der Bank. Mit 59 Jahren starb Zebec vereinsamt in Zagreb.

Pál Csernai

Ein wichtiger Trendsetter insofern, als dass er den ballonseidenen Fußball um den sogenannten feinen Zwirn bereicherte. Der Ungar, nach dem Volksaufstand 1956 in den Westen geflohen, trug gern Seidenschal und dürfte rein optisch Vorbild für Joachim Löw gewesen sein. Csernai wurde Chefcoach bei den Bayern, als die Max Merkel nicht wollten. Unter seiner leisen, beinahe basisdemokratischen Anleitung wurden die Münchner 1980 nach fünf Jahren Entzug erstmals wieder Meister, 1981 erneut – aber dann nahm Ernst Happel (rechts) beim Hamburger SV die Arbeit auf.

Csernai bekam mit ausbleibendem Erfolg ein immer größeres Imageproblem: Der Mann, den die Zeitungen prätentiös als "eingefleischten Junggesellen" beschrieben, fasste in der damals sehr schnauzbärtigen Bundesliga nie richtig Fuß, wurde ein Trainer vom Typ "Weltenbummler" und betreute 1994 sogar die Auswahl Nordkoreas.

Ernst Happel

Der Mann mit dem Kettenrauchergesicht ist der beste Beleg dafür, wie sehr zugereiste Trainer den selbstgerechten deutschen Fußball modernisierten. Als Happel 1982 und 1983 den HSV zum Meister machte und den Europapokal der Landesmeister holte, hatte das seinen Grund in taktischer Finesse, die bis heute aktuell ist: Er wies seine Spieler an, den Gegner schon in dessen Hälfte anzugreifen. Er schob die Abseitsfalle vor. Er machte die Räume eng. So hatte er 1978 auch das Nationalteam der Niederlande ins WM-Finale geführt. Der stilbildende holländische voetbal total wurde also auch von einem Österreicher geprägt.

Zuletzt war Happel österreichischer Nationaltrainer. Vier Tage nachdem er 1992 an Lungenkrebs gestorben war, stand ein Länderspiel gegen Deutschland an. Auf der Trainerbank lag 90 Minuten lang nur seine Kappe.