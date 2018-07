Die Straße schmiegt sich wie ein schmaler Balkon an den Fels. Gut 200 Meter unter uns leuchtet tiefblau der Golf von Porto. Mit weißer Gischt brandet das Meer gegen die Klippen aus rotem Granit. Eine Krähe segelt im Aufwind. Es ist so still auf der Straße über dem Meer, dass ich das Surren unserer dünnen Rennradreifen auf dem rauen Asphalt hören kann. Und das Krächzen der Krähe. Kein Auto ist zu sehen, kein Radfahrer außer uns und kein Motorrad. Als ob die Route längst abgesperrt wäre, damit wir freie Fahrt haben. Es kommt mir vor, als würde in meinem Kopf die Stimme des Streckensprechers hallen, das Funkgerät aufgedreht bis zum Anschlag: "Tête de la course: Sylvain Andrieu" – "Andrieu führt das Feld an!".

Sylvain ist mein Guide. Wir kurbeln locker über die Corniche an der Westküste Korsikas. In einer Bucht ist das Wasser tiefblau, in der nächsten schimmert es türkis. Hinter uns liegt Schnee auf hohen Gipfeln. Ich halte mich in Sylvains Windschatten und träume vor mich hin: Keiner kann unserem Tempo folgen. Wir haben alle hinter uns gelassen und bilden die Spitzengruppe. Zuschauer jubeln. Einem von uns beiden ist heute Abend am Ziel in Calvi das Gelbe Trikot sicher.

In wenigen Tagen wird die nervöse Stimme des Streckensprechers hier tatsächlich zu hören sein. Per Funk wird sie die Karawane während der Tour de France über den Rennverlauf informieren. Zu seinem 100. Jubiläum feiert das größte Radrennen der Welt eine Premiere: Zum ersten Mal kommt die Tour nach Korsika. Die ersten drei Etappen werden auf der Insel ausgetragen: von Porto-Vecchio im Süden nach Bastia im Norden und von Bastia nach Ajaccio im Westen. Die dritte Etappe aber sei die schönste, hat Sylvain gesagt. Sie führt von Ajaccio nach Calvi, 145 Kilometer immer die Küste entlang.

Als ich zum ersten Mal vom Gelben Trikot träumte, hieß der Sieger Eddy Merckx. Fünfmal hat der Belgier in den sechziger und siebziger Jahren die Tour gewonnen. Damals wusste ich auf den Zentimeter genau, welchen Umfang seine Oberschenkel hatten. Inzwischen hab ich’s vergessen. Aber ein leidenschaftlicher Rennradfahrer bin ich bis heute.

Ajaccio liegt in einer geschützten Bucht an der Westküste der Insel. Hier wurde Napoleon geboren, dem die Stadt seitdem zahllose Denkmäler gesetzt hat. An der Place d’Austerlitz führt eine weiße Treppe hoch zu seiner Statue, die auf einer Pyramide in den Himmel ragt. Die Bildregie der Tour de France wird sich dieses Motiv bestimmt nicht entgehen lassen, denn das macht ja ein Gutteil des Erfolgs dieser Sportveranstaltung aus: Jeden Sommer liefert die Tour Bilder von den Sehenswürdigkeiten und Landschaften Frankreichs, die rechts und links der Rennstrecke liegen – Ausreißversuche vor den Schlössern der Loire, archaische Duelle Mann gegen Mann in der Mondlandschaft des Mont Ventoux.

"Das Radfahren", sagt Sylvain, "gehört einfach nicht zur korsischen Kultur"

Mein Guide Sylvain ist 24 Jahre alt und stammt aus Südfrankreich. Er hat das schmale Gesicht eines Ausdauersportlers und schaut mit optimistischem Blick der Steigung entgegen, die vor uns liegt. Der Kinnriemen seines Helms spannt sich über einen flaumigen Bart. In seinem Windschatten muss ich tapfer sein. Sylvain bringt die Figur eines perfekten Bergfahrers mit: dünne Beine, an den Waden zeichnen sich die Muskeln ab. Auf den Hüften sitzt kein Gramm Fett, der Kerl muss nur 61 Kilo die Berge hochbewegen. Und davon haben wir einige vor uns.

Seit ein paar Monaten arbeitet Sylvain als Guide für eine Agentur, die geführte Radtouren auf Korsika anbietet. Während wir einen Supermarkt und die letzte Tankstelle von Ajaccio hinter uns lassen, erzählt er, wie er sich im März zu einem Rennen bei Bastia angemeldet hat, um sich auf die Saison vorzubereiten. Es hieß, da seien alle korsischen Radrennfahrer am Start. "Wir waren dann 150 Teilnehmer", sagt er, "mehr Radsportler gibt’s anscheinend nicht auf der Insel." Ein Lieferwagen überholt uns. Das Auto ist nicht mehr neu, und es war wohl noch nie in einer Waschanlage. Auf der offenen Pritsche sind fünf Hunde angebunden. Den Tieren ist langweilig, gutmütig bellen sie uns an. Es ist Sonntag, die beiden Männer im Führerhaus fahren zur Jagd. "Siehst du, das machen die Korsen am Wochenende", sagt Sylvain und schaltet in einen kleineren Gang. "Das Radfahren gehört einfach nicht zur korsischen Kultur."

Vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum die Tour hundert Jahre lang einen Bogen um die Insel gemacht hat. Dabei ist sie sogar schon einige Etappen durchs Ausland gerollt: durch Berlin und durch Dublin, durch Belgien und durch die Schweiz. Wer genug bezahlt, kann zur Tour-Kulisse werden. Doch Korsika zählt zu den ärmeren Departements des Landes. Das ist auch den Straßen anzumerken, von denen manche so viele Schlaglöcher haben, dass die Fortbewegung auf schmalen Reifen keinen Spaß macht. Die gut ausgebauten Strecken dagegen sind meistens stark befahren – Motorradfahrer lieben die vielen Kurven.