In der nächsten Woche weicht die Scrabble-Rubrik in den Hauptteil der ZEIT aus. Zehn Wochen lang werden Sie auf der Leserbriefseite die Spielsituationen des Scrabble-Sommers finden, mit der Option der Mitbestimmung. Schließlich entscheiden allein Sie, mit welchem Zug jeweils weitergespielt wird. Natürlich warten wieder großartige Preise auf Sie.

Zu Anschauungszwecken habe ich heute eine Partie ausgewählt, die ich neulich mit Gabriele Flade-Steinhoff bestritt. Es geht gar nicht so sehr um den höchstmöglich dotierten Zug, sondern um die kurzen Wörter. So gehören beispielsweise die zweibuchstabigen Begriffe zum Rüstzeug eines jeden guten Scrabblers. Davon sind immerhin zwölf auf dem Brett vertreten: NA, NE, ON, HÜ, UL, ST, IX, SI, UM, QI, MY und JE. Wenn Sie Interesse an der Liste haben, schicken Sie bitte eine Mail mit dem Betreff "Zweier" an seher@zeit.de. Mit welchen beiden Formen lassen sich hier mehr als 80 Punkte erzielen?

Lösung aus Nr. 25:

Insgesamt 96 Punkte brachte das Wort WEINROT auf 15D–15J