28, ist in einem kleinen Ort in Schottland geboren und in London aufgewachsen. Die Sängerin und Musikerin veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr Debütalbum »Devotion«. Wegen ihrer Mischung aus weichem Soulgesang und härterer Elektronik ernannte ein Musikkritiker Jessie Ware daraufhin zur »Sade des Dubstep«. Zurzeit ist sie auf großer Tournee durch Europa und die USA