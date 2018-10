Der Taksim-Platz, vergangene Woche noch Zentrum eines riesigen Volksfestes, ist gespenstisch leer. Der Gezi-Park, vor fünf Tagen noch Bühne des Widerstands, ist nach der blutigen Räumung ein Polizeipark geworden. Die Regierung ließ die Graffiti überpinseln, sogar das bemalte Pflaster, keine Spur von Protest darf bleiben, Ruhe soll herrschen in der Mitte von Istanbul. Endlich Ruhe.

Ist das der Sieg über den Gezi-Aufstand? Premierminister Tayyip Erdoğan meint, mit der brutalen Polizeiaktion vom Wochenende und seinen martialischen Reden die Kontrolle zurückgewonnen zu haben. Das ist sehr fraglich. Das eigentliche Ereignis ist erst einmal ein anderes: Der alte, hässliche türkische Staat, der jahrzehntelang ein autoritäres Gepräge trug, ist zurück. Die Politiker der AKP, die früher zum Teil selbst aus politischen Gründen im Gefängnis saßen, entfesseln eine Hexenjagd auf Oppositionelle. Eine tiefe Furcht erfasst das Land.

In der Türkei verschwinden wieder Menschen – spurlos, tagelang. Die Polizei dringt in die Wohnungen ein und verhaftet die Bewohner. Steh- und Sitzproteste auf der Straße werden mit Untersuchungshaft vergolten. Erdoğan warnt davor, fliehende Demonstranten zu unterstützen: "Wir werden all jene zur Rechenschaft ziehen, die dem Terror helfen, die ihm Herberge und Betten geben." Regierungsmitglieder brandmarken die Demonstranten als Terroristen. Das ermöglicht es der Justiz, die Verhafteten nach dem Antiterrorgesetz abzuurteilen, das dem Angeklagten wenig und dem Staat alle Rechte einräumt.

Die Freiheit im Netz war der türkischen Regierung schon lange ein Ärgernis. Doch Überwachung reicht ihr nicht. Wichtiger noch ist es, die Nutzung zu verhindern. Die Türkei sperrt schon jetzt kaum weniger Netzseiten als China. Nun warnt Innenminister Muammer Güler, die Regierung werde "Maßnahmen ergreifen gegen jene, die über soziale Medien Unruhe schaffen". Er kündigte entsprechende Gesetze zur Einschränkung der Nutzung der Sozialen Netzwerke Twitter und Facebook an. Regierungsmitglieder raten Journalisten, geschmeidig zu schreiben. Die Türkei hat ohnehin schon die weltweit höchste Zahl von inhaftierten Journalisten.

Die seit knapp vier Wochen anhaltenden Proteste hat die Regierung jetzt als "illegal" bezeichnet. Damit ist das Recht auf Versammlungsfreiheit in der ganzen Türkei praktisch aufgehoben. Der Geheimdienst spürt Menschen auf, die zu Protesten aufrufen. Während in Istanbul die Demonstrationen bis Dienstagabend verebbten, gingen sie in Ankara und anderen Städten weiter. Wütend drohte die Regierung mit dem Einsatz der Armee gegen die Demonstranten. Eine Regierung wohlgemerkt, die sich selbst vor wenigen Jahren noch zu Recht von einem Armeeputsch bedroht fühlte.

Aus dem Tränengasnebel treten hier klar erkennbar die Konturen eines autoritären Staates hervor. Das hyperzentralistisch aufgebaute Land leidet ohnehin schon an einem Mangel an Machtteilung und Mitsprache. Die Opposition ist chronisch schwach und kann nicht über Provinzen mitregieren. Von wirksamer Machtkontrolle kann kaum die Rede sein; jetzt sollen, so sieht es aus, weitere Gegenkräfte beseitigt werden: Meinungsfreiheit, Demonstrationsrecht, Streikrecht. Von der Demokratisierung, der die AKP sich jahrelang rühmte, könnten am Ende nur noch die Wahlen bleiben. Und die gewinnt wegen der Schwäche der Opposition vorerst nur der Charismatiker Erdoğan. Doch freie Wahlen sind kein Fortschritt: Die gibt es in der obrigkeitsstaatlichen Türkei schon seit 1950.

Hinter dem staatlichen Muskelaufbau versteckt sich tatsächlich eine tiefe Schwäche. Neueste Umfragen zeigen, dass die AKP in der Krise kräftig an Stimmen verloren hat. Das konservative Institut MetroPoll sieht die AKP nur noch bei 35 Prozent gegenüber 50 Prozent in der Wahl 2011 (gut 10 Prozent Unentschiedene nicht mitgerechnet). Eine knappe Mehrheit der Türken sieht in Erdoğan den Hauptschuldigen für die Krise um den Gezi-Park und lehnt seine Stadtplanungspolitik ab.

Auf den wachsenden Unmut der Türken weit über das Oppositionslager hinaus findet die Regierung keine Antwort. Sie sieht in der Demokratisierung von unten, für die der Gezi-Park in den Wochen seit Ende Mai stand, nichts weiter als eine teuflische Bedrohung. So wird die AKP, die die Türkei seit 2002 erheblich modernisiert hat, selbst zum Modernisierungshindernis. Den Aufstand für mehr Mitsprache beantwortet Tayyip Erdoğan mit weiterer Entmündigung. Er scheint sich sicherer zu fühlen, wenn es draußen still ist.

Aber die Menschen werden wieder auf den Straßen protestieren, sobald sie die Chance sehen. Der Gezi-Aufstand ist nur scheinbar besiegt. Erdoğan sollte es besser wissen. Er kommt schließlich selbst von der Straße.

