Die Aufregung war groß, als vor drei Jahren der Bericht der Unabhängigen Historikerkommission über das Auswärtige Amt im "Dritten Reich" und in der frühen Bundesrepublik erschien. Wobei die Kritik, vor allem von konservativer Seite, in sich durchaus widersprüchlich blieb: Einerseits habe die Kommission nur längst Bekanntes ans Licht gebracht, andererseits sei dieses Bekannte liederlich recherchiert worden. Wie dem auch sei, der Bericht, der unter dem Titel Das Amt und die Vergangenheit in einem großen Publikumsverlag herauskam, wurde ein veritabler Bestseller und regte weitere Nachforschungen an.

Dabei geraten auch jene belasteten Diplomaten in den Blick, denen es zwar nach 1945 nicht mehr gelang, in das Amt zurückzukehren, die aber dennoch dank anderer Unterstützung gut versorgt wurden. Ein prägnantes Beispiel ist Bernd Gottfriedsen, von 1938 bis 1945 Adjutant des Außenministers Joachim von Ribbentrop. Die exemplarische Analyse seines Falls – auf der Basis neu erschlossener Quellen – zeigt, wo die Grenze der Kontinuität lag und dass dennoch auch ein Mann mit seiner Karriere in der jungen Bundesrepublik keine Not leiden musste.

Bernd Gottfriedsen kam aus einem Pfarrhaus. Geboren wurde er 1911 in Klein Brodersby in Schleswig-Holstein, wo sein Vater Pastor war. Gottfriedsen besuchte das humanistische Gymnasium in Schleswig und studierte bis 1935 Geschichte, Geografie und Evangelische Religionslehre in Wien, Marburg, Berlin und Kiel.

Bereits in Wien trat er 1931 der NSDAP (Nr. 440377) und der SA bei. In Kiel fungierte er 1933 und 1934 als Schulungsleiter des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes. Zwei Jahre später, im Mai 1936, machte Gottfriedsen sein Erstes Staatsexamen für das höhere Lehramt an Gymnasien, aber schon vier Monate zuvor war er ins England-Referat der Dienststelle Ribbentrop in Berlin eingetreten. Über diese Dienststelle verfügte Ribbentrop in seiner Eigenschaft als "Beauftragter der NSDAP für außenpolitische Fragen": Auf Hitlers Wunsch betrieb er Außenpolitik unabhängig vom Auswärtigen Amt, insbesondere gegenüber Großbritannien.

Hans-Jürgen Döscher Der Autor ist Historiker und lehrt an der Universität Osnabrück. Aus seiner Feder stammen die Standardwerke Das Auswärtige Amt im Dritten Reich und Verschworene Gesellschaft – Das Auswärtige Amt unter Adenauer zwischen Neubeginn und Kontinuität.

Als Ribbentrop Ende 1936 Botschafter in London wurde, folgte ihm Gottfriedsen 1937 als Adjutant. Vor 1933 hatten Minister und Botschafter einen "persönlichen Sekretär" zu ihrer Verfügung; die militärische Bezeichnung "Adjutant" war erster Ausdruck einer sukzessiven Militarisierung des diplomatischen Dienstes unter Ribbentrop, der wenig später als Außenminister sogar eine eigene AA-Uniform einführte. Nach modischer Beratung durch seine Ehefrau wählte Ribbentrop einen schwarzen Zweireiher, eine Mischung aus SS- und Marineuniform, als Amtstracht für die deutschen Diplomaten.

Mit Empfehlung Ribbentrops, der selber seit 1933 SS-Führer war, hatte sich Gottfriedsen um Aufnahme in die SS beworben. Am 1. September 1937 wurde er entsprechend seinem SA-Rang als Oberscharführer übernommen. Am 30. Januar 1938, dem Jahrestag der "Machtergreifung", avancierte er zum Untersturmführer (vergleichbar dem Rang eines Leutnants) und am 20. April, Hitlers Geburtstag, zum SS-Obersturmführer.

Ribbentrop, der im Februar 1938 Außenminister Konstantin von Neurath ablöste und das AA zu einem "schlagkräftigen Instrument" Hitlers machen sollte, umgab sich vorzugsweise mit SS-Leuten. Er suchte (und fand) die Unterstützung des Reichsführers-SS Heinrich Himmler nicht zuletzt deshalb, um sich gegen Altparteigenossen wie Propaganda-Chef Joseph Goebbels oder den Parteiideologen Alfred Rosenberg zu behaupten, die ihn wegen seines vergleichsweise späten Parteibeitritts (1932) als arroganten Außenseiter und Parvenü verachteten. So war er für Goebbels ein bloßer Hochstapler: "Seinen Namen hat er gekauft, sein Geld hat er geheiratet, und sein Amt hat er sich erschwindelt."

Tatsächlich hatte sich der bürgerliche Ribbentrop 1925 von einer nobilitierten und kinderlosen Tante adoptieren lassen – gegen eine lebenslange Rente von monatlich 450 Reichsmark – und so das Adelsprädikat erworben. Bereits 1920 war er in den heiligen Stand der Ehe mit der sehr wohlhabenden Anneliese Henkell getreten, aus dem Hause der gleichnamigen Sektkellerei.

Gottfriedsen, weiterhin Ribbentrops Adjutant und seit Januar 1939 Hauptsturmführer, gehörte auch zur deutschen Delegation, die den Außenminister im August 1939 zu den Verhandlungen mit Stalin nach Moskau begleitete. Ein Foto zeigt den schlaksigen Jungdiplomaten anlässlich der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes in der Nacht vom 23. zum 24. August 1939 mit Stalin und Außenminister Wjatscheslaw Molotow im Kreml.

In Frankreich werden Gestüte und Weinkeller geplündert

Und noch ein weiteres Foto zeigt Gottfriedsen in historischer Stunde. Denn er ist ebenfalls dabei, als der Außenminister zwei Jahre später jenen Pakt offiziell wieder bricht: bei der Pressekonferenz am 22. Juni 1941, sechs Uhr morgens, im Auswärtigen Amt, da Ribbentrop der in- und ausländischen Presse die Kriegserklärung an die Sowjetunion bekannt gibt.

Gottfriedsen machte unaufhaltsam Karriere: Schon 1940 war er, protegiert von Ribbentrop und Himmler, zum Legationsrat ernannt worden. 1942 beförderte man ihn dann zum SS-Sturmbannführer (vergleichbar einem Major) und 1942 zum Legationsrat I. Klasse im Persönlichen Stab des Reichsaußenministers.