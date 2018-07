Der Verdacht wiegt schwer: Offenbar haben syrische Truppen in den vergangenen Monaten mehrfach geringe Mengen des chemischen Kampfstoffes Sarin eingesetzt. Proben von Körperflüssigkeiten, die Opfern entnommen und von Spezialinstituten in Frankreich und Großbritannien analysiert wurden, deuten darauf hin. Damit könnte der Bürgerkrieg in Syrien eine neue Entwicklung nehmen, nachdem US-Präsident Barack Obama vor Monaten klargemacht hat, dass bei einem Einsatz von chemischen Kampfstoffen eine "rote Linie" überschritten sei.

Die Situation weckt allerdings auch böse Erinnerungen an die angeblichen Beweise für chemische und biologische Waffen des irakischen Diktators Saddam Hussein, die Obamas Amtsvorgänger George W. Bush als Vorwand für den Irakkrieg von 2003 dienten. Es waren falsche Beweise, die Waffen existierten nur in den Köpfen amerikanischer Politiker und Militärs, die den Krieg unbedingt wollten. Genau auf dieses Debakel bezog sich jetzt die Assad-freundliche russische Regierung, indem sie die französischen und britischen Belege zum Einsatz von Sarin als "fabriziert" bezeichnete.

Frankreich und Großbritannien haben ihre Erkenntnisse inzwischen einer seit Monaten tätigen UN-Kommission zur Verfügung gestellt. Diese Kommission unter Leitung des schwedischen Chemiewaffenexperten Åke Sellström rät zur Besonnenheit: Es gebe bisher noch keine hundertprozentige Sicherheit. Auf der G-8-Konferenz in Nordirland haben jetzt alle Staaten einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien verurteilt und den UN den offiziellen Auftrag zur Untersuchung der Vorfälle erteilt.

Diese Vorfälle sind: ein Angriff bei Homs im Dezember, Attacken in Aleppo und in Adra bei Damaskus im März, ein Angriff in Daraja bei Damaskus im April, ein Helikopterangriff in Saraqib südlich von Homs Ende April – nach dem sich französische Journalisten Blutproben der Opfer verschafften – und schließlich ein Angriff bei Dschobar nahe Damaskus zwischen dem 12. und 14. Mai, nach dem Journalisten der Pariser Tageszeitung Le Monde Urinproben von Verletzten mitnahmen. Diese Proben waren es, die außer Landes geschmuggelt und untersucht wurden.

Was aber ist überhaupt Sarin?

Fluor-Methylphosphonsäure-Isopropylester: eine farb- und geruchlose Flüssigkeit, die zu Erblindung und Atemlähmung führen kann. Die Substanz ist nicht sehr stabil, sie zersetzt sich rasch. Dabei kann sich unter Abspaltung von Fluorwasserstoffsäure der Stoff Isopropyl-Methylphosphonsäure (IMPA) bilden; zusammen mit Wasser reagiert IMPA weiter zu Methylphosphonsäure (MPA) und Isopropanol. IMPA und MPA wurden in den Proben nachgewiesen; von den zahlreichen Nervenkampfstoffen zerfällt einzig und allein Sarin zu IMPA, das sich in Körperflüssigkeiten etwa vier Tage hält, danach aber noch weitere nachweisbare Spuren hinterlässt.

Das sind in der Tat harte Fakten, doch über die näheren Umstände der Einsätze ist nichts bekannt. Keine Angaben darüber, ob und wie viele Tote es gab, keine Angaben über die Verletzten. Man weiß wenig über die Angreifer, immerhin könnten auch Rebellen Kampfstoffe in einem Depot vorgefunden und verwendet haben.

Die Technologie stammt aus Russland. Die "Heimat" des Sarins allerdings ist Deutschland. Der Stoff gehört zu den Nervenkampfmitteln, die erstmals Ende 1936 im Nazi-Reich synthetisiert wurden. Damals forschte der IG-Farben-Chemiker Gerhard Schrader in Leverkusen an Insektiziden. Systematisch experimentierte er mit den Estern der Phosphorsäure.

Chemiewaffen Was sind Chemiewaffen? Unter chemischen Waffen werden Substanzen zusammengefasst, die zur Tötung oder Verletzung von Menschen eingesetzt werden. In der Chemiewaffenkonvention werden zudem die zur Produktion verwendeten Vorgängerstoffe und die Verteilungsgeräte (Granaten, Raketen oder Sprühvorrichtungen) zu den chemischen Waffen gezählt. Mit der Konvention einigten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen am 29. April 1997 darauf, alle weltweit vorhandenen chemischen Waffen zu vernichten und auch deren Produktion zu stoppen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag kontrolliert die Umsetzung des Abrüstungsabkommens. Wirkung Lungenkampfstoffe wie Chlor, Phosgen, Diphosgen und Chlorpikrin greifen die Lunge an und beeinträchtigen dadurch die Sauerstoffzufuhr des Körpers, was zum Tod führen kann. Blutkampfstoffe, zu denen Cyanwasserstoff, Arsenwasserstoff und Chlorcyan zählen, greifen Blutzellen an und hindern sie, die Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Hautkampfstoffe wie zum Beispiel Schwefellost (Senfgas), Stickstofflost, Lewisit und Phosgenoxim töten Hautzellen ab und können je nach Größe der betroffenen Fläche zu schweren Verletzungen führen. Nervenkampfstoffe wie Diisopropylfluorophosphat, Sarin, Tabun, VX und Soman hemmen ein Enzym des menschlichen Nervensystems und bewirken, dass die Muskeln der Betroffenen dauerhaft verkrampfen. Psychokampfstoffe versetzen die Betroffenen in Rauschzustände, sodass sie vorübergehend kampfunfähig werden. Beispiele sind Lysergsäurediethylamid (LSD) und Benzilsäureester (BZ). Zu den Augenkampfstoffen zählen alle Chemikalien, die die Augen reizen oder verletzen. Beispiele sind Benzylbromid, Xylylbromid oder Chloraceton. Nasen- und Rachenkampfstoffe wie Adamsit, Diphenylarsinchlorid oder Diphenylarsincyanid reizen die Schleimhäute der oberen Atemwege und setzen die Betroffenen vorübergehend außer Gefecht. Tödlich wirken sie in der Regel nicht. Bestände in Syrien Laut dem Institut für Strategische Studien (IISS) in London hat Syrien das größte Waffenarsenal im Mittleren Osten. Seit den 1970er Jahren soll Syrien große Mengen an Chemiewaffen produziert haben, darunter Senfgas, Sarin und das Nervengift VX. Im März 2013 warfen sich syrische Truppen und Aufständische gegenseitig vor, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Mindestens 25 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Auch die USA haben inzwischen Hinweise darauf, dass in Syrien Chemiewaffen eingesetzt wurden. US-Geheimdienste haben Blutproben mehrerer Syrier auf Spuren chemischer Waffen untersucht und Abbauprodukte des Nervengases Sarin gefunden. Sarin Sarin ist eine geruch- und farblose Phosphorverbindung und zählt zu den giftigsten Kampfstoffen, die je hergestellt wurden. Der Stoff kann durch Einatmen und über die Haut in den Körper gelangen und kann schon bei einer Menge von einem Milligramm in Minuten zu Atemlähmung und Herzstillstand führen. Das Gas wurde Ende der 1930er Jahre von dem deutschen Chemiker Gerhard Schrader bei IG Farben als Insektenvernichtungsmittel entwickelt und im Zweiten Weltkrieg als Kampfstoff produziert, jedoch nicht eingesetzt. In den 1980er Jahren setzte es der irakische Diktator Saddam Hussein im Krieg gegen den Iran ein. Zudem soll es Chiles Diktator Augusto Pinochet gegen Oppositionelle benutzt haben. 1995 setzte es auch die japanische Aum-Sekte bei ihrem tödlichen Angriff in der U-Bahn in Tokio ein. Noch immer sollen viele Länder das Gift in ihren Waffenarsenalen haben.

Er stieß zunächst auf einen anderen hochgiftigen Stoff, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Schrader klagte über eine dramatische Verengung der Pupillen und über Atemnot, wochenlang musste er das Bett hüten. Der Stoff gehörte zu den giftigsten Substanzen, die damals bekannt waren, als Pflanzenschutzmittel kam er nicht infrage. Stattdessen interessierte sich die Wehrmacht für die Substanz, in der sie die chemische Waffe einer neuen Generation erkannte, einen Nervenkampfstoff. Sie nannte ihn "Tabun", abgeleitet von Tabu, dem Berührungsverbot.