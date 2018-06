Emma Becker ist ein Wunderkind. Kaputt und nymphoman. Sex ist ihr Leben. Sex ist ihre Literatur. Und Sex ist auch die Begegnung mit der jungen Französin. Die 24-jährige Schriftstellerin sitzt an einem Frühlingsabend unter einer grau-weißen Markise des Café de Flore in Paris, bestellt einen schwarzen Kaffee und hat das Puppengesicht eines unschuldigen Mädchens. Am Nebentisch ausländische Künstlersimulanten, die hier die Aura ehemaliger Stammgäste wie Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre atmen wollen. Vergeblich. Denn es riecht nur nach süßen Zigarillos und nicht nach Sartres Pfeife.

Für Sartre interessiert sich Emma Becker nicht, ihre Götter sind Louis Aragon, Georges Bataille und Louis Calaferte. "Seit meiner Kindheit faszinieren mich ihre Bücher. Früher waren sie mir verboten, aber als 13-Jährige wollte ich mich nicht an Regeln halten", sagt die Französin und zieht so selbstvergessen und maßlos an ihrer Zigarette, als sei sie rauchend auf die Welt gekommen. Dann erzählt sie von ihrem abgebrochenen Studium, von Kellnerjobs und Geldproblemen und ihrer kompletten Pink-Floyd-Plattensammlung. Harmloses Kennenlernen.

Emma Becker spielt mit ihren Haaren, überlegt kurz, einen Zopf zu flechten, entscheidet sich jedoch für einen Dutt. Dann zieht sie eine Marlboro aus ihrem silbernen Zigarettenetui und sagt: "Wein muss jetzt her." Nach ihrem ersten Schluck Bordeaux zitiert sie Anaïs Nin und Henry Miller. Und so beginnt mitten im Café de Flore das Vorspiel. Atemlos, fast in Trance, spricht Becker jetzt über erotische Literatur, ihre Widersprüchlichkeit und Nähe zur Gewalt. Sie ist besessen von pornografischen Autoren. Diese Manie hat sie auch nahezu zerstört, denn sie trieb Becker in die Arme von Monsieur. Monsieur, so nennt die Schriftstellerin den amoralischen Egoisten, der sie zuerst benutzte und dann fallen ließ, den sie trotzdem noch immer liebt. Monsieur, so heißt auch ihr Debütroman, eine blutrünstige und genaue Chronik ihrer kaputten Liebe zu jenem 45-jährigen Chirurgen. Ein bemerkenswertes Buch, das sich in Frankreich über 10.000-mal verkauft hat und mittlerweile in 13 andere Sprachen übersetzt worden ist.

Es scheint, als bestünde zwischen Beckers Roman und ihrem Leben kein Unterschied. "Die Literatur war mein Trojanisches Pferd, um in die Welt dieses Mannes einzudringen. Unter dem Vorwand, mit Monsieur über Bücher sprechen zu wollen, schrieb ich ihm eine E-Mail und landete in seinem Bett", sagt Becker und breitet dann ihre Serviette ordentlich und elegant auf dem Tisch aus, es erinnert an die Bewegung, mit der man ein Laken glatt zieht. Und plötzlich wird der Tisch zum Bett und das Gespräch zum Sex.

Mit schamlosen, direkten Worten erzählt die Schriftstellerin jetzt von ihrer Beziehung zu Monsieur: "Immer und überall wollte ich Sex haben, bei dem man den Verstand verliert. Da dieser Sex mit gleichaltrigen Männern damals nicht funktionierte, stürzte ich mich in die Affäre mit Monsieur." Becker spricht über ihren Raubtiersex mit dem verheirateten Mann so selbstverständlich, als ob sie über das Wetter reden würde. Und irgendwann bemerkt die Schriftstellerin, dass sie zu grob war, und versucht sich zu entschuldigen: "Wahrscheinlich ist es die Krankheit meiner Nation. Unser Verhältnis zur Sexualität ist gleichermaßen gestört wie das der Amerikaner zu ihren Waffen."

Nach wenigen Treffen in schäbigen Hotels rief Monsieur nicht mehr an. "Es war fast so, als ob er mich mit seinem Wagen angefahren und dann am Straßenrand hat liegen lassen. Nur dass ich noch nicht tot war." Jetzt ist die junge Frau, die in dem abendlichen Chaos des Cafés sitzt, wie nackt; vollkommen nah und verletzlich. Ihre Wunden hat sie aufgeschrieben. Monsieur war es sogar, der sie dazu gebracht hat. "Der Egomane wollte, dass ich ein Buch über ihn schreibe." Zehn Monate nach ihrer ersten Nacht mit Monsieur beendete Becker den Roman, rief den Geliebten an, und er vermittelte die junge Frau an einen französischen Verleger.