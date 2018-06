Seit 1977 reisen Schriftsteller, Kritiker, Lektoren und Literaturfreunde nach Klagenfurt. Der Autor trägt seinen Text vor, die Juroren rühmen oder verdammen ihn, die Lektoren schütteln über die Fehlurteile der Juroren den Kopf, und das Publikum kürt seinen Sieger der Herzen. Dann radeln alle zum Wörthersee, als müssten sie zeigen, dass sie auch Körper haben. Es ist eine herrliche Verrücktheit aus Spaß und Tränen, heiligem Ernst und Spieltrieb, aus Literatur und Leben. Seit 25 Jahren werden die Lesungen auf 3sat übertragen. Damit könnte es vorbei sein. Der ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz will die 350.000 Euro, die die Fernsehübertragung kostet, nicht mehr aufbringen. Doch das Land Kärnten kämpft wie ein Löwe gegen das Spardiktat.

Österreich ist in vieler Hinsicht noch ein altmodisches Land. Die Kultur hat dort immer noch etwas Weihevolles und zugleich Staatstragendes. Weshalb im Bedrohungsfall auf bildungsbürgerliche Pathosreserven zurückgegriffen werden kann, die in Deutschland längst durch smart-ironische Abgeklärtheit ersetzt wurden. Die deutsche Gesellschaft ist eine ausdifferenzierte: Wer sich für Literatur interessiert, tut dies im gesellschaftlichen Subsystem derer, die sich für Literatur interessieren, ohne dass davon etwas allgemein Verpflichtendes ausginge. In Österreich hingegen bekennen sich auch die zur Kunst, die sich nicht für sie interessieren. Man mag das heuchlerisch finden, es hat sich aber für die Künste bislang als das bessere Umfeld erwiesen, denn sie profitieren vom kulturellen Repräsentationsbedürfnis des Staates und seiner Bürger.

In diesem Sinn hat auch die Frage der Fernsehübertragung einen Symbolwert: Die Einspeisung ins Fernsehprogramm verleiht dem Klagenfurter Wettlesen den unabweisbaren Charakter einer allgemein-gesellschaftlichen Tatsache. Natürlich würde der Wettbewerb auch ohne Liveübertragung funktionieren: Aber das Fernsehen mit seinem riesigen technischen Apparat, von der Schminke bis zu den Scheinwerfern, wirkt wie Relevanz-Doping: Es schafft die Illusion von unbezweifelbarer Präsenz.

Das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt haben den Bachmann-Wettbewerb immer großzügig gefördert, obwohl man auch ein wenig fremdelte, wenn das Literatur-Raumschiff mit seinen elegischen Texten und verzwirbelten Kritiker-Diskursschleifen landete. Wie einer seltenen Tierart erwies man den Literaten Respekt. Für diesen Zoo ist Klagenfurt berühmt. Deshalb sind die Regionalpolitiker erbost über die Sparvorlage.

Nun rufen ehrwürdige Institutionen Überdruss und Häme hervor. Das ist beim Bachmann-Wettbewerb nicht anders. Zu den Aufnahmebedingungen des Literaturbetriebs gehört, dass man sich von ihm distanziert. Klagenfurt ist der Inbegriff des Literaturbetriebs. Er ist mit seiner Seenähe so erkennbar ein Ereignis des freudigen Hedonismus, dass man ihn leicht mit protestantischer Sittenstrenge fragen kann, ob es dabei denn wirklich um Literatur gehe. Nein, wir geben es zu: Spaß war immer dabei. Und wir sind zuversichtlich, dass dieser Spaß mit oder ohne Kamera nicht in Gefahr gerät. Das Leben braucht kostbare Bizarrerien. Ohne die Klagenfurter Rituale wäre die Literaturwelt grauer.