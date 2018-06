Manchmal können auch die angeblich drögen Fakten erschütternd sein. Bei der Jugend Europas ist das der Fall. In Griechenland sind mehr als 60 Prozent der auf dem Arbeitsmarkt registrierten Jugendlichen unter 25 Jahren arbeitslos, in Spanien über 50 Prozent. In Italien und Portugal sind es rund 40 Prozent, und in Frankreich bewegt sich die Messzahl für die Zukunftsunfähigkeit eines Landes nicht weit unterhalb der Marke von 30 Prozent.

Niemand weiß, was vielen europäischen Gesellschaften da droht. Es bewegt sich irgendwo zwischen einer verlorenen Generation und wütenden Völkern, die der Demokratie ihr Versprechen von Wohlstands- und Freiheitschancen nicht mehr abkaufen.

Zwar muss man die Zahlen etwas einordnen – erstens waren in den Südländern schon vor der Krise viele junge Menschen ohne Perspektive, und zweitens studieren in einigen Krisenländern sehr viele junge Menschen, fallen dadurch aus der Gesamtheit der Erwerbspersonen heraus, sodass die Arbeitsuchenden in der Statistik umso schwerer wiegen. Das ändert aber nichts daran, dass Jahr für Jahr mehr Jugendliche in Europa keinen Job finden. Und wer schon am Anfang des Berufslebens vor der Tür zum Arbeitsmarkt stehen bleibt, kommt später nur schwer hinein.

Lange haben die Länder mit den höchsten Arbeitslosenquoten zugesehen, wie ihre Jugendlichen den größten Teil der Krisenfolgen schulterten. Ihre Arbeitsmärkte haben sich regelrecht gespalten. Kündigungsschutzbewehrte Inhaber von festen Jobs bleiben oft von der Krise verschont, während den Jugendlichen nicht einmal mehr prekäre Arbeiten offenstehen.

Reichlich lange hat auch die Europäische Union gewartet, bis sie sich des existenziellen Themas annahm. Nun aber kommt gleich ein Doppelschlag: diese Woche der EU-Gipfel in Brüssel, der sich des Problems annehmen soll, nächste Woche eine Konferenz in Berlin. Gastgeberin für die Arbeitsminister der Mitgliedsländer und einige Staats- und Regierungschefs ist da Angela Merkel.

Wie viel Geld die EU aus dem Haushalt fürs Erste lockermachen will, steht schon fest: sechs Milliarden Euro bis 2015. Wie genau es im Sinne der Jugendlichen ausgegeben werden soll, wird noch diskutiert. Keine leichte Frage ist das. Oft nehmen Betriebe die Hilfen einfach mit und stellen doch nur diejenigen ein, die sie ohnedies gebraucht hätten. Und Weiterbildungsprogramme der Staaten laufen vielfach ins Leere. Vor allem verzeichnen die Südländer zwar allesamt hohe Quoten, dahinter aber verbergen sich unterschiedliche Probleme.

Frankreich zum Beispiel hat schon diverse Programme, um den Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt zu helfen, versinkt aber in der landestypischen Bürokratie. Italien dagegen hat lange nicht so wenig in Bildung und Ausbildung investiert wie heute. Und mittelständische Unternehmer, die den Jungen eine Chance geben wollen, verzweifeln mitunter an den Arbeitsmarktgesetzen aus einer Zeit, als die Lehrlingsstelle noch der Anfang eines Jobs auf Lebenszeit war.

Auch wenn es um die Beschäftigung der Jungen geht, ist Deutschland derzeit das Vorbild in Europa. Vor allem das duale Ausbildungssystem, in Teilen des Auslands lange als veraltet angesehen, hat es heute der gesamten industriellen Welt angetan. Spanien versucht es längst einzuführen, Italien hat mit deutscher Hilfe Pilotprojekte gestartet, und nun will die EU mithilfe des Theorie- und Praxis-Modells aus der Bundesrepublik überall die Qualifikation von Jugendlichen verbessern.

Einziges Problem: Das dauert. Schneller könnte da schon ein anderes europäisches Projekt helfen. Auszubildende sollen bald ähnlich leicht wie Studenten die Grenzen in Europa überwinden können. Das könnte eine Chance für aufstrebende junge Griechen oder Spanier sein – und für den deutschen Mittelstand, der talentierte Azubis sucht.

Schon fordert der französische Chef des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, die Union solle die neuen Geldmittel verdoppeln. Die Krux ist: Das würde wohl nur helfen, wenn jedes Land damit sein eigenes schlimmstes Problem bekämpfen würde – und wenn sie alle die Hürden auf dem Arbeitsmarkt abbauten, wie es die Deutschen vor zehn Jahren mit der Agenda 2010 gemacht haben. Sonst kann Europa noch so sehr helfen wollen: Das Establishment in den Krisenländern muss schon mitziehen, damit die Jugend eine Chance erhält.