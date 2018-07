Ein Bild wie auf einer Ansichtskarte: Zwei langhaarige Mädchen sitzen mit Gitarren auf einer Decke im Gras. Zu ihren Füßen, am Ende der Wiese, führt Kopfsteinpflaster in die verwinkelten Gassen der Altstadt. Hinter den Mädchen ragt die Silhouette der Nürnberger Burg in den Himmel, mit dem trutzigen Sinwellturm in der Mitte.

Die beiden Schülerinnen sind mit ihrer Klasse zu Gast in der Jugendherberge Nürnberg, die seit 1983 in der ehemaligen Kaiserstallung der Burganlage untergebracht ist. Von außen ein uraltes Gemäuer mit dicken Sandsteinwänden und Fenstergauben, die wie Sprungschanzen aus dem spitzen Dach herausragen. Doch wer durch die Glastür am Eingang tritt, findet sich mit einem Mal im 21. Jahrhundert wieder: ein mattweißer Empfangstresen, Designlampen, ledergepolsterte Hocker an einer bläulich beleuchteten Bar. In den oberen Stockwerken sprießen an den Wänden aufgemalte Blüten aus QR-Codes. Wenn man sein Smartphone davorhält, erscheinen auf dem Display Informationen über die Geschichte der Burg.

Zwei Jahre hat der Umbau des Hauses gedauert und 20 Millionen Euro gekostet – neben der Renovierung und dem noblen Design hat man viel Geld für die technische Aufrüstung investiert. Zwei Dutzend Laptops wurden angeschafft, und im ersten Stock befindet sich seit dem Umbau ein hochmoderner Film- und Multimediaraum. "Jugendherberge 2.0" nennt sich die Nürnberger Unterkunft jetzt.

Der Grund für das moderne Konzept ist die wachsende Konkurrenz: Es gibt immer mehr Designhostels und billige Hotelketten wie Motel One. Dass eine Schulklasse in einer Jugendherberge absteigt, ist keineswegs mehr selbstverständlich. "Wir müssen heute mehr als nur einen Schlafplatz bieten", sagt die Nürnberger Leiterin Sigrid Natterer. "Wir bieten Inhalte."

Auf der Homepage der Herberge können Schulen diese inzwischen als Paket buchen. Zu "Nürnberg im Mittelalter" gehören etwa ein Museumsbesuch, mittelalterliche Spiele und eine Spurensuche rund um die Kaiserburg. Bei "Nürnberg interaktiv" besuchen und fotografieren die Klassen das Reichsparteitagsgelände, recherchieren zur NS-Geschichte der Stadt und nehmen kleine Audioporträts als Podcasts auf. Die Jugendherberge tritt gewissermaßen als Reiseveranstalter auf, der den Pädagogen wie bei einem Pauschalurlaub ein Komplettangebot macht. Schlafen, Essen, Lernen: alles inklusive. Auch früher habe man die Schulen zwar über Stadtführungen oder Workshops informiert, sagt Sigrid Natterer, ihr konkretes Programm für die Klasse hätten sich die Lehrer aber selbst zusammenstellen müssen.

Geschichststunde in 3D



Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) unterstützt die Strategie der Nürnberger. "Wir wollen, dass sich unsere Häuser spezialisieren", sagt DJH-Sprecher Kurt Dinter. In Nürnberg ist es die multimediale Ausrichtung, die Häuser in Tönning und Handeloh konzentrieren sich auf Umweltthemen, in Wipperfürth und Bad Tölz steht der Sport im Mittelpunkt; das DJH hat dafür mit der Deutschen Sportjugend ein Konzept erarbeitet, zu dem Ernährungspläne und Trainingseinheiten gehören. Einige Herbergen haben diesen Prozess, bei dem sie zur "Marke" werden, schon begonnen, viele andere sollen noch folgen. Denn die Leiter wissen um die demografische Entwicklung: Zwar haben im vergangenen Jahr noch mehr als zehn Millionen Menschen in einer deutschen Jugendherberge übernachtet, aber die Schulklassen schrumpfen, es gibt immer weniger Kinder. "Wir müssen Angebote machen, die vielleicht etwas teurer sind, aber so attraktiv, dass sie trotzdem gebucht werden", sagt Dinter.

Rund 170 Euro hat jeder Schüler der achten Klasse der Franz-von-Assisi-Schule Augsburg bezahlt, um fünf Tage lang an dem Kurs "Nürnberg vor der Kamera" teilzunehmen. Das Programm beginnt im neuen Multimediaraum im ersten Stock, wo die 13- und 14-Jährigen eine ziemlich außergewöhnliche Geschichtsstunde erleben. Vor den Schülern sind drei Leinwände aufgebaut, eine links, eine rechts, eine vorn. Als das Licht gedämpft wird, versinken die romanischen Bögen und meterdicken Säulen im Dunkel, und Geschichte erfüllt den Raum. Das Lautsprechersystem lässt Stimmen und Geräusche aus allen Ecken hallen: Vorne bellt Adolf Hitler seine Hetzparolen vom Rednerpult. Links sieht man brennende Häuser und hört das Rollen der Panzer, rechts marschieren Hunderte Wehrmachtsoldaten durchs Bild. Der Irrsinn des Nationalsozialismus rückt beklemmend nah. Nachdem das Licht wieder angegangen ist, atmen die Schüler hörbar durch.

Das pubertierende Balzen bleibt



Steffen Hallbauer, der die achte Klasse als Lehrer begleitet, gefällt der Ansatz der Jugendherberge, den Schülern Wissen auf eine Weise zu präsentieren, wie sie es aus ihrem Alltag kennen: digital. "Es ist ein echter Vorteil, wenn ich als Lehrer weiß: Das und das kriegt meine Klasse geboten, und dann auch noch mit den modernsten Mitteln", sagt Hallbauer, der in seinem Unterricht selbst mit Digitaltafel und Laptops arbeitet.

Dass eine Klassenfahrt auch in der "Jugendherberge 2.0" nicht allein aus multimedialen Erlebnissen besteht, zeigt sich später am Abend. Die Schüler waren mit ihren Lehrern auf einer Bowlingbahn in der Stadt. Jetzt knallen Türen auf den Fluren, es wird gekreischt und gekichert, ein Grüppchen Jungs schleicht sich in eines der Mädchenzimmer. An der Tür hängt ein Blatt Papier mit den Namen der Bewohnerinnen, mit Herzchen anstelle des i-Punkts. In einer modernen Jugendherberge mag es keine Schlafsäle mehr geben, keine Gemeinschaftsbäder und statt des Linoleums helle Holzfußböden – aber das pubertierende Balzen der Jugendlichen und das Schimpfen der Lehrer klingt ganz wie in alten Zeiten. Manches an einer Klassenfahrt ist und bleibt eben sehr analog.