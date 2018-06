Ein irischer Bankvorstand, der einräumt, sich die Staatshilfen für sein Institut erschlichen zu haben, ein zyprischer Notenbankchef, der zugibt, das Rettungsgeld für sein Land hätte es reichen Investoren ermöglicht, ihr Erspartes in Sicherheit zu bringen – was lange nur ein Verdacht war, ist jetzt Gewissheit: Banker und ihre Kunden haben sich an der Euro-Rettung schamlos bereichert.

Vielleicht war das unvermeidbar, weil auf dem Höhepunkt der Krise in kurzer Zeit Entscheidungen von großer Tragweite getroffen werden mussten, um einen Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern. Diese Entschuldigung gilt heute aber nicht mehr.

Statt die Kreditinstitute weiter durch billiges Geld am Leben zu halten, müssen finanzschwache Häuser saniert oder abgewickelt werden – und zwar unter Beteiligung der Gläubiger und Eigentümer der Banken. Das wird teuer, und deshalb zögert die Politik. Sie wehrt sich sogar gegen eine ehrliche Bestandsaufnahme der Risiken in den Bankbilanzen.

Der Umbau des Finanzsektors kostet Geld, ja. Aber nur damit wird sich Europa aus der Geiselhaft der Banken befreien. Es ist an der Zeit, das den Bürgern zu sagen – und dann auch zu handeln.