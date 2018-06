Sommeranfang, Sonnenwende – in St. Petersburg ist das die Zeit des Internationalen Wirtschaftsforums. In den Nächten wird getanzt, flaniert, gefeiert. Am Tag treffen sich bis zu 5.000 Teilnehmer des Ökonomiegipfels auf dem Messegelände zu vertrauensbildenden Maßnahmen. Vergangene Woche war alles, wie es sein sollte. 25 Grad und Sonne, die Stadt voll eleganter Delegierter und schwarzer Limousinen. Abends gab es Wildlachs und Schwanensee. Russland, das war die Botschaft, ist vertrauenswürdig: ein Land der Kultur und der Wirtschaft, ein sicherer Investitionshafen.

Dann kam Wladimir Putin. Erst zankte er sich mit der deutschen Kanzlerin darum, wer was sagen durfte zur Eröffnung einer russisch-deutschen Kunstausstellung, aber das war den Investoren aus aller Welt ziemlich egal. Doch dann setzte Putin im Beisein von Angela Merkel zu seiner Rede an die Geschäftswelt an. Er sprach natürlich als Erster, als Hausherr, unterstützt von bestimmt tausend hochrangigen Russen. Und doch redete er genauso wie beim World Economic Forum in Davos und überall sonst, wo Schwellenländer-Chefs die Investoren aus aller Welt umgarnen sollen. Mit eiserner Miene, konzentriert auf seinen Text, ohne Blickkontakt spulte er sein Programm herunter. Russland mache sich attraktiv für das große Geld von außen. Man baue eine Pipeline nach Osten und einen neuen Autobahnring um Moskau, man erneuere die transsibirische Eisenbahn. Putin erklärte alles genau, aber so genau, dass man misstrauisch wurde, weil die Botschaft verloren ging: weltoffenes Russland? Bindeglied zwischen China und Europa?

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!", sagt ein russisches Sprichwort, das auf Lenin zurückgeht. Putins Problem ist, dass man ihm den Zweifel anmerkt. Er glaubt, dass ihm der Westen sowieso nicht traut. Also versucht er ein Vertrauen herbeizubeten, das er selber nicht hat. Alles führt der Präsident auf, große Reformen und kleine, Getanes und Geplantes, das natürlich auch durchgeführt werde. Keinen einzigen Witz macht er, weder auf Kosten des Westens, das wäre lustig, noch auf eigene Kosten, das wäre souverän. Man merkt, wie er seine Zuhörer verliert, jedenfalls die mit dem Geldbeutel. Seine Haltung bekommt etwas Beleidigtes: Wir tun doch schon alles, und ihr wollt doch nichts mit uns zu tun haben!

Präsidiale Werbeaktionen sind über die Jahre in Mode gekommen. Die Staatschefs von Mexiko über Nigeria bis Indien üben sich darin, die beschämende Situation zu überspielen, als Landesführer um Kapital zu bitten. Für den Präsidenten der zweiten großen Weltmacht nach dem Krieg, für das stolze Russland, ist die Diskrepanz zwischen Geltungsanspruch und Selbsterniedrigung besonders groß. Putin wirbt mit zusammengebissenen Zähnen: kaum öffentliche Schulden! Nur fünf Prozent Arbeitslosigkeit! Geringe Inflation! Indem er keine Reformtat und keine Zahl auslässt, jeden Zweifel mit Worten niederwalzt, schafft er das Einzige nicht, worum es hier geht: Vertrauen.

Es ist ja nicht so, dass Investitionen auf diesem ökonomisierten Planeten reine Geldsache sind. Die Herren Wirtschaftsbosse wollen sich wohlfühlen in einem Land. Sie wissen, dass sowieso nur die Hälfte der staatlichen Pläne aufgeht und dass kein Land, ob Demokratie oder Diktatur, wirtschaftlich perfekt ist.

Hinter einer Rede wie der von Putin steht natürlich auch echte Sorge, dass es nicht funktioniere mit dem Aufbruch zum Wohlstand. Sie ist im Falle Russlands begründet. Dem Land fehlen innovative Industrien und eine aufstrebende Internetwirtschaft, die Mittelschicht will landesweit nicht schnell genug wachsen, und der Ressourcenreichtum ist extrem ungleich verteilt. So macht die internationale Geldelite zwar einige lukrative Geschäfte, baut Autos in Russland und investiert in staatliche Infrastruktur, aber sie bleibt vorsichtig, wie man am Rande des Forums öfter hören konnte: Die Renditen müssten schon riesig sein, damit man Kapital einsetze.

Ohne Grundvertrauen kommt nicht in Gang, was Putin möchte – eine sich selbst verstärkende Wohlstandsentwicklung. Die gewinnt man wohl nur durch innere Öffnung, nicht durch Reden aus Beton. Angela Merkel war trotzdem aufgeräumt. Ihr galten die kritischen Fragen: Warum übernimmt Mrs. M. nicht alle Garantien für Europa und seine Banken, damit die Krise endlich verschwindet? In aller Ruhe erklärt die Deutsche, warum sie das Geld der deutschen Bürger nur dann einsetzen kann, wenn sie auch Kontrolle darüber hat, was damit geschieht. "Wir müssen manchmal streng miteinander sein", sagt sie über Europa. Heißt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber alle Zuhörer merken, die Deutsche kann mit Kritik umgehen. Das ist der Unterschied zu Putin. Das schafft Vertrauen.