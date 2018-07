Als ich neulich auf den Bus wartete, betrachtete ich ein Zigarettenwerbeplakat, das an der Haltestelle hing. Was für ein Bullshit. Gut, Big Tobacco hatte schon immer einen Freiheitskomplex, von wegen Cowboys und so. Auch auf meinem Plakat stand "Just Free", darunter waren drei Anfangzwanziger beim Herumstehen abgebildet. Was Freiheit heute halt so bedeutet. Freiheit gibt’s neuerdings sogar beim Inhalt von Zigaretten, gemeint ist die Freiheit von Zusatzstoffen. "Ohne Zusätze" stand auf dem Plakat, nebst einem Zusatz zum "Ohne Zusätze"-Zusatz: "Raucher sollten hieraus nicht schließen, dass die Zigarette weniger schädlich ist."

Seltsam: Warum sollte jemand auf die Idee kommen, eine Zigarette mit Zusatzstoffen wäre schädlicher als eine ohne? Die Tabaklobby hat doch immer erzählt, Zusatzstoffe dienten allein der geschmacklichen Verfeinerung von Zigaretten (und nicht der Schädigung der Konsumenten). Lakritze, Kaffee und Honig darf man legal untermischen, ebenso wie Obst, vermutlich wegen der Vitamine. Mein bevorzugter Express-Chinese rührt Natriumglutamat ja auch bloß wegen des Aromas ins Essen – nicht etwa, damit ich möglichst viel in mich hineinstopfe und hinterher noch was trinken will. Zusätze sind stets Geschmacks-, niemals aber Konsumverstärker. Wo kämen wir denn da hin?

Ach ja, noch etwas: Warum schreibt man eigentlich nicht: Zigaretten ohne Zusätze sind genauso schädlich wie solche mit Zusätzen? Fragen über Fragen. Und wenn nicht just in diesem Moment mein Bus gekommen wäre, hätte ich mir sicherlich die Freiheit genommen, darüber nachzudenken.