Jedes Jahr nimmt man in der Schweiz mehrere tausend Kinder aus ihrem Umfeld und bringt sie im Namen eines "Timeout"-Aufenthaltes an einem neuen Ort unter, zumeist in einer Pflegefamilie, oft auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Angeordnet werden diese Fremdplatzierungen von Schulen, Heimen, Jugendanwaltschaften, Familienberatungsstellen und anderen. Um wie viele Kinder es sich handelt, weiß niemand – weil niemand die Unterbringungen zählt. Seit Jahren kämpft Andrea Keller von Integras, dem Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, für mehr Transparenz, Kontrolle und Qualität auf diesem Gebiet: "Es ist ein Skandal, dass wir zwar wissen, wie viele Kühe in welchem Stall stehen, nicht aber, wie viele Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen."

Bis anhin konnte, wer wollte, Timeout-Jugendliche von dem 15. Altersjahr an aufnehmen. Ohne Bewilligung. Ohne Kontrolle. Ohne Auflagen, nicht mal, was die Zahl der Jugendlichen angeht. Einzige Einschränkung: Die Kinder durften nicht länger als drei Monate bleiben. Dies soll sich mit der Pflegekinderverordnung, die seit Anfang 2013 in Kraft ist, ändern. In Zukunft muss, wer Timeout-Plätze anbietet, nachweisen, dass er dafür geeignet ist. Wie dies geschieht, ist jedem Kanton überlassen.

Handlungsbedarf sieht Keller aber auch bei den Familienplatzierungs-Organisationen (FPOs), welche die Vermittlung und Begleitung von Pflegefamilien als Marktnische für sich entdeckt haben. Für solche Anbieter gab es bisher keinerlei Bestimmungen, in den meisten Kantonen nicht einmal eine Meldepflicht. Kein Wunder, dass sich neben seriösen Anbietern auch solche finden, die mit der Vermittlung von Pflegeplätzen ein Geschäft machen wollen. Ein Geschäft, das darum lukrativ sein kann, weil der Bedarf an Plätzen weit größer ist als das Angebot. Für Keller ist es an der Zeit, dass unabhängige Stellen hinschauen, "die Spreu vom Weizen trennen" und dafür sorgen, dass Kinder, die in fremden Familien platziert werden, dort gut und sicher betreut sind.

Seit drei Jahren haben die Vermittlungsorganisationen die Möglichkeit, ihre Qualität mit einem FPO-Label unter Beweis zu stellen. Sie müssen aber nachweisen, dass sie gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Dazu gehören unter anderem eine transparente Buchführung, qualifiziertes Personal und firmeninterne Kontrollmechanismen. Bloß: Kaum jemand hat sich bisher um das FPO-Label bemüht, erst drei von über sechzig Organisationen sind bis heute zertifiziert, fünf weitere haben sich kürzlich darum beworben; für Keller ein Hinweis, "dass der Markt so groß ist, dass man sich sicher sein kann, auch ohne Label genügend Aufträge zu erhalten".

In der Stadt Zürich geht das bald nicht mehr. Von 2017 an wird man nur noch mit zertifizierten FPOs zusammenarbeiten. Sechs der sieben Organisationen, die man heute berücksichtigt, besitzen das Label noch nicht. Sie haben nun bis Ende des Jahres Zeit, die Zertifizierung in die Wege zu leiten.

Keller hofft auch, dass sich die neu geschaffenen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden für mehr Qualität im Umgang mit Fremdplatzierungen einsetzen. Dies besonders vor dem Hintergrund der Geschichte der Verdingkinder, deren Aufarbeitung unlängst mit einer bundesrätlichen Entschuldigung eingeläutet wurde. "Wenn wir nicht jetzt dafür sorgen, dass die Platzierungen endlich transparent und qualitativ hoch stehend werden, müssen wir uns in fünfzig Jahren für die Fehler von heute entschuldigen", sagt Andrea Keller.