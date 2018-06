Nennen wir ihn Manuel. Wer ihn kennt, weiß, ein Musterknabe ist er nicht. War er nie. Laut, ungestüm, schwer zu fassen, impulsiv. Als der erste Kindergartentag näher rückt, ahnen die Eltern: Einfach wird es nicht. Für niemanden. Dennoch erschrecken sie, als die Kindergärtnerin bereits nach drei Wochen eine schulpsychologische Abklärung verlangt. Bald folgen unzählige Telefonate und Gespräche an Runden Tischen, an denen immer mehr Leute Platz nehmen. Zuletzt sitzt man sich zu zehnt gegenüber und verhandelt den Fünfjährigen, "als ob er ein Gewaltverbrecher wäre". So jedenfalls empfindet es die Mutter. Maßnahmen werden beschlossen, das Kind wird mit einem Belohnungssystem motiviert, vorzeitig in den Mittag geschickt und zur Entlastung der Klasse zum Abwart oder ins Büro des Schulleiters versetzt. Mal geht es besser, mal schlechter. Kein Wunder, sagen die Eltern, schließlich sei Manuel nur eines von vielen schwierigen Kindern in einem schwierigen Quartier. Nach Monaten, die Eltern meinen, es laufe gerade mal wieder besser, der Schlag. Am Telefon eröffnet der Schulleiter, mit Verweis auf das Schulgesetz, das Kind sei nicht länger tragbar und müsse von morgen an zu Hause bleiben.

Während an Schweizer Schulen mit viel Aufwand die Integration von behinderten und lernschwachen Kindern gefördert wird, hat man für solche, die disziplinarische Probleme machen, kein Rezept. "Der Ruf nach Integration führt in unserem leistungsorientierten Schulsystem zu neuen Formen des Ausschlusses", sagt Annemarie Kummer Wyss, die an der Pädagogischen Hochschule Luzern zu Fragen der schulischen Integration forscht. Selten sind es so junge Kinder wie Manuel, die für Tage, Wochen oder Monate aus der Klasse gewiesen werden. Weil sie stören, laut, unfolgsam, unflätig, kurz: weil sie verhaltensauffällig sind.

Seit einigen Jahren gibt es für all das eine Lösung: Timeout. Was schick klingt und Assoziationen zur Sportwelt weckt, ist in Wahrheit eine Mogelpackung. Denn anders als im Sport, in dem ein Timeout bedeutet, als Team ein kurze Pause zu machen, sich zu sammeln und mit vereinten Kräften weiterzukämpfen, so ist das Timeout, von dem hier die Rede ist, viel eher eine Rote Karte. Raus mit dir! Das Kind wird weggeschickt aus dem Umfeld, in dem es stört. Nach Hause, in eine schulhauseigene Timeout-Klasse, auf einen Segeltörn, einen erlebnispädagogischen Trip oder gleich ganz weg, zum Beispiel zu einer Bergbauernfamilie.

Ist das heilsam? Oder einfach die zeitgemäße Form des alten Schulverweises? Kommt man zur Einsicht beim Wildheuen, weit ab von allem, und findet die eigenen Wurzeln in der hehren Alpenwelt? Sind gar Schulhausabwarte am Ende die besten Pädagogen? Oder ist jedes Timeout ein Verzweiflungsakt einer Lehrerschaft, die immer mehr überfordert ist?

Das Timeout darf kein Ventil für überforderte Betreuer und Lehrer sein

Niemand weiß, was es bringt, Kinder aus dem Schulzimmer zu weisen. Wen man auch fragt, alle sagen: Es gehe hier weniger um Pädagogik als um eine disziplinarische Maßnahme. Kummer Wyss warnt davor, das Timeout als Allerweltsmittel einzusetzen. "Eine solche Auszeit ist nur sinnvoll, wenn klar ist, was das Ziel ist, wie das Kind dieses erreichen kann und wie der Kontakt zur Klasse während der Abwesenheit aufrechterhalten bleibt. Dass das mit großem Aufwand verbunden ist, liegt auf der Hand." Die Praxis sieht häufig anders aus: Alle sind froh, dass der Störenfried weg ist, Ruhe einkehrt und man sich endlich dem Unterricht zuwenden kann.

Nicht nur Schüler und Schülerinnen werden ins Timeout geschickt, auch Jugendliche aus Kinderheimen, bei denen man sich nicht mehr zu helfen weiß. Wie viele es sind, mag niemand zu sagen, sowenig wie man sagen kann, wie viele Kinder in der Schweiz nicht bei ihren Eltern aufwachsen (siehe unten stehenden Artikel). Ein schwieriges Kind, das beispielsweise in einer sozialtherapeutischen Einrichtung lebt, wird zur Besserung in einen Landwirtschaftsbetrieb geschickt. Höchst problematisch sei dies, sagte der Jugendpsychiater Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum in Ulm, neulich bei der Tagung Timeout. Not oder Lösung? in Bern. "Es ist paradox, wenn hoch professionelle und gut ausgestattete Institutionen die Arbeit in dem Moment an Laien delegieren, in dem es schwierig wird mit den Kindern, die ihnen anvertraut sind." Statt Schwierigkeiten in einem Timeout eskalieren zu lassen, plädiert er für eine "Kindorientierung, die auch in Krisen nicht endet", und dafür, dass die "Haltefähigkeit einer Institution" zum Qualitätskriterium wird: Eine gute Einrichtung ist für Fegert eine, die im Stande ist, auch die schwierigsten Kinder mitzutragen und zu fördern.

Hat der Professor kein Verständnis dafür, dass Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Kindergärtnerinnen mit ihren Schützlingen an ihre Grenzen kommen? "Doch, aber es ist die Frage, was man dann macht: ob man sich Hilfe und Unterstützung holt oder ob man sich ein kurzes Aufatmen durch den Ausschluss eines Störenfrieds gönnt und dabei in Kauf nimmt, dass dessen Problematik stärker wird."

Gehört dem Timeout also die Rote Karte gezeigt? Nein, sagt Jörg Fegert, "verteufeln" wolle er die Maßnahme nicht, die es in dieser Weise in keinem anderen Land der Welt gebe. Es dürfe aber kein Ventil sein für überforderte Betreuer und müsse mehr bewirken als eine Verschnaufpause für die Zurückgebliebenen. Und weil es weder Daten noch gesichertes Wissen gebe, ob dem tatsächlich auch so ist, wünscht er sich größte Zurückhaltung. Womöglich sei es sogar an der Zeit, dem Timeout ein Timeout zu geben, und die Maßnahme, die in den letzten Jahren in wildwüchsiger Weise aus Not und Überforderung entstanden sei, einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Zahlen zu erheben, Wirkungen zu eruieren und sich zu fragen, wo ein Timeout sinnvoll sei. Und wo nicht.

"Je blöder ich tue, desto eher muss ich nicht mehr in den Kindergarten"

Und was ist mit Manuel, dem Kindergartenkind? Er darf sein Timeout zu Hause absitzen und danach zurück in den Kindergarten. Aber die Situation wird schwieriger, spitzt sich erneut zu, vielleicht auch darum, weil der Bub weiß: "Je blöder ich tue, desto eher muss ich nicht mehr in den Kindergarten." Um einem weiteren Ausschluss zuvorzukommen, schicken die Eltern ihn nun in einen privaten Kindergarten. Auch da hat er anfangs Probleme, heute aber, sagen die Eltern, sei er ein ganz normales Kind. Sie sind überzeugt: Dank der kleinen Kindergruppe, dank häufigem Draußensein und einer guten Beziehung zur pädagogisch konsequenten Lehrperson, hat der Bub seinen Platz in der Gruppe gefunden. Der Preis aber, den die Eltern dafür bezahlen, ist hoch: 900 Franken pro Monat.