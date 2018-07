Heute wird sie den linken Ausgang nehmen. Das wissen diejenigen, die Politik in Siegen und Niederlagen messen. Und deshalb schleudern die rund zwanzig Mikrofonhalter Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, als sie, nach der endgültigen Ablehnung der "Lex USA" aus dem Nationalratsaal kommt, auch schon die übliche Sportfrage entgegen: "Sind Sie schwer enttäuscht?" Die Angesprochene sagt, was sie schon seit Wochen sagt – und eilt, flankiert von ihrer gehetzten Mediensprecherin, von dannen. Die Augen der Magistratin sind noch kleiner als sonst, die Wangen eingefallen. Ein Wunder, denkt man sich, dass diese Frau noch steht. Ihr Abgang wird begleitet von einem Tweet, den SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli der Bundesrätin hinterherschickt: "Frau Widmer-Schlumpf, Sie haben keine Mehrheit im Parlament, Sie sind Vertreterin einer Bonsai-Partei. Machen Sie sich vom Acker!"

Die dreiwöchige Sommersession stand, wieder einmal, im Zeichen des Schweizer Finanzplatzes. Es war nicht schön, mitansehen zu müssen, wie sich die Parlamentarier zerfleischten. Sie wussten weder ein noch aus, weil sie wenig zu entscheiden hatten. Die Schweiz wird derzeit mehr von außen als von innen regiert. Und diese Ohnmacht macht wütend.

In Eveline Widmer-Schlumpf haben vor allem die bürgerlichen Parlamentarier einen Blitzableiter für ihre ärgerliche Fremdbestimmtheit gefunden. Die Ministerin, die als Vertreterin der SVP-Abspaltung BDP so einsam dasteht wie niemand anders in der Regierung, ist die ideale Figur, an der sie ihr Mütchen kühlen können. Vor allem weil sie die Vergangenheitsbewältigung des Schweizer Finanzplatzes, für dessen Versäumnisse sie nichts kann, politisch orchestrieren muss. Dabei geht sie den Weg der Pragmatikerin, die der unaufhaltsamen Steuertransparenz und -gerechtigkeit notgedrungen den Weg bahnt. Nein, eine Frau Winkelried für eine völlig souveräne Schweiz kann sie nicht sein, so sehr die Wohlfeilen aus SVP und FDP dies fordern.

Man muss nicht Mitleid haben mit der Frau aus den Bündner Bergen, sie wusste, mehr oder weniger, worauf sie sich einließ, als sie ihr Amt antrat. Aber es bringt dem Fortkommen des Landes wenig, die Bundesrätin für die eigene Ohnmacht oder auch das eigene Versagen verantwortlich zu machen. Gerade die FDP, deren Präsident sich neuerdings als Gegner der Finanzministerin kapriziert, war jahrzehntelang mit dem Finanzplatz aufs Engste verbandelt. Dass man sich nun, um der eigenen Profilierung willen, von diesem Finanzplatz absetzen will, ist unverständlich. Die FDP ist und bleibt eine Wirtschaftspartei, das ist ihre Existenzberechtigung.

Die Politik muss sich nun, ähnlich wie bei der Bergier-Kommission, um eine Aufarbeitung der Vergangenheit des Schweizer Finanzplatzes kümmern, am besten mit einer Historikerkommission, die Zugang zu allen Fakten hat. Wir alle wollen wissen, warum man so lange an einem Geschäftsmodell festhielt, von dem man schon seit Langem wusste, dass es keine Zukunft hat. Vielleicht ist es auch notwendig, dass ein, zwei Banken mitsamt ihren Verantwortlichen in den USA vor Gericht kommen – auch dies wäre eine Form von Vergangenheitsbewältigung.

Die politischen Karten werden Ende 2015 bei den Parlaments- und den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates neu gemischt. Das ist der Zeitpunkt, an dem man sich unterhalten muss, ob die Splitterpartei BDP in der Regierung noch Platz haben soll (wohl eher nicht). Bis dahin aber sollten die Spiegelgefechte ein Ende haben. Sie dienen niemandem, am wenigsten uns allen.