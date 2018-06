Geschichte, Selbststilisierung und postume Heroisierung haben einen Schleier über die Anfänge ihres langen Lebens gebreitet. Was unter ihm hervorfunkelt, ist Stoff für einen Roman. Aber war die einzige Tochter eines Freidenkers und einer Frömmlerin das Wunderkind, das Laute spielend, Philosophen zitierend und in drei Sprachen parlierend in den Salons herumgereicht wurde? Hatte der Vater nach einem Mord Land und Familie verlassen, als sie neun war? Sah sie sich mit sechzehn zur Prostitution gezwungen? Zog sie sich mit Mitte dreißig freiwillig in ein Kloster zurück, um ihren intellektuellen Neigungen zu frönen? Oder wurde sie von einer frommen Regentin wegen ihres Lebenswandels dazu gezwungen? Dafür spricht, dass eine abgedankte Königin Fürsprache für sie einlegte. Allerdings musste ihr Ruf als Frau von überragendem Geist bereits ins Ausland gedrungen sein, da diese sie unbedingt kennenzulernen wünschte. Sicher ist: Sie kehrte in die Welt zurück und öffnete ihren Salon den Geistesgrößen ihrer Zeit. In provozierenden Diskussionen wurden da Sitte und Religion abgeschafft. Sie aber lebte die Philosophie einer freieren Lebensauffassung und erhob Liebe und Freundschaft zur Raison d’Être. "Ich habe einen männlichen Verstand und ein weibliches Herz; ich philosophiere und liebe." Dabei bezauberte sie als Meisterin des geistvollen Gesprächs und angesichts ihrer Schönheit.

Männer, die durch ihre Schule gegangen waren, soll man an ihrer Achtung vor den Frauen erkannt haben. Heiraten wollte sie nie, die Früchte ihrer zahllosen Affären überließ sie den Vätern. Dass ein Sohn sich später in sie verliebte und, über die wahren Verhältnisse aufgeklärt, sich vor ihren Augen tötete, mag eine der Legenden über ihren unerhörten Lebenswandel sein. Noch mit 80 Jahren hatte sie zwei Geistliche als Liebhaber. Ein 13-jähriger Jesuitenzögling erbte eine beträchtliche Summe, um sich Bücher kaufen zu können, von denen er guten Gebrauch machte. "Ich habe keine achtbarere und der Trauer würdigere Frau gekannt", klagte ein Freund. "Ihr Haus war noch in der letzten Zeit ihres Lebens das einzige, wo man Geistesgaben zu würdigen verstand und wo man ganze Tage ohne Spiel und ohne Langeweile verbringen konnte." Wer war’s?

Lösung aus Nr. 26:

Der Schauspieler Clemens Wilmenrod, eigentlich Carl Clemens Hahn (1906 bis 1967), servierte ab 1953 elf Jahre lang als erster deutscher Fernsehkoch seine Gerichte, die er mit Fantasienamen aufwertete. Zum Klassiker wurde sein Toast Hawaii