Klassentreffen, das ahnen wir seit unserem letzten, lassen sich drei Lebensphasen zuordnen. In der Frühphase, nah am Schulabschluss, heißt es: Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Reitlehrerin. Das liegt hinter uns. In der Spätphase, nah am Lebensabschluss, heißt es: Mein Knie, mein Rücken, mein Herz, meine Lunge, mein äh, na, wie heißt das noch mal, ach ja, meine Prostata. Das liegt vor uns.

Wir leben jetzt in der mittleren Klassentreffensphase. Und da heißt es: Mit Männern bin ich durch; was soll ich eigentlich hier, euch konnte ich noch nie leiden; ich wohne jetzt in der Nähe von Cottbus. Die mittlere Klassentreffensphase gefällt uns am besten, sie ist das ungeschminkte Leben.

Wahlkämpfe, das wissen wir seit Langem, lassen sich ebenfalls drei Lebensphasen zuordnen. In der Frühphase heißt es: Stoppt Strauß, stoppt Birne, und stoppt alle, die beim großen Stoppen nicht mitmachen wollen. Das liegt hinter uns. In der Spätphase heißt es: Mit Wählen bin ich durch; was soll ich eigentlich bei Parteien, Politiker konnte ich noch nie leiden; ich wohne jetzt in der Nähe von Ihr-könnt-mich-alle-mal. Das liegt vor uns.

Wir leben nun in der mittleren Wahlkampfphase. Und da heißt es: Hätte, hätte, Fahrradkette. Die mittlere Phase macht uns Sorgen, in ihr spricht der ungeschminkte Kandidat, mit Journalisten ist er durch. Sein Ziel, sein Herz! Er darf nicht nach Ihr-könnt-mich-alle-mal umziehen. Stoppt Peer! Zur Not auch kurz vor Cottbus.