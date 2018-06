Ist doch alles ganz einfach: Frauen, die sich für mehr Frauen in Chefetagen einsetzen, tun dies nur, um sich selbst einen hübschen Posten zu sichern. Aus purem Eigeninteresse also. Weil es sich nicht gut macht, das offen zuzugeben, werfen sie ihrem egoistischen Streben ein Deckmäntelchen über: Sie tun gerade so, als habe ihr Anliegen "gesellschaftliche Relevanz", so schrieb es Spiegel-Hierarch Thomas Tuma kürzlich in einem Essay, überzeugt davon, bei den Frauen des Medienvereins ProQuote etwas Wolf-im-Schafspelz-Haftes erkannt zu haben. Dass auch Männer den Verein unterstützen, unterschlug er dabei.

Trotzdem bleibt eine Frage zurück: Ist der Kampf deutscher Medienfrauen für mehr weibliche Führung in Redaktionen nur eine selbstgefällige Inszenierung?

Wohl kaum. Dass eine stärkere Präsenz von Frauen in den Medien sogar von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist, erkannten die Vereinten Nationen und die Europäische Union bereits im Jahr 1995; sie erklärten es in Peking gemeinsam zu einem dringenden Anliegen, das eklatante Ungleichgewicht zwischen weiblicher und männlicher Führung in Medienhäusern künftig auszutarieren.

Denn Medienunternehmen setzen sich von anderen Branchen dadurch ab, dass sie mit ihren "Produkten" – Artikel, Radio- oder Fernsehbeiträge – für andere Menschen Informationen auswählen, Denkanstöße liefern und Meinungen prägen, etwa, indem sie Geschlechterrollen zementieren – oder eben hinterfragen. Ein einfaches Beispiel: Ob Frauen im Fernsehen häufiger als Hausfrau oder als erfolgreiche Marketingspezialistin gezeigt werden, prägt auch die Vorstellung, die Menschen von gesellschaftlicher Normalität haben. Ähnliches gilt für die Inhalte von Zeitungen und Magazinen.

Wenn mehr Frauen daran beteiligt sind, Themen auszuwählen, Schwerpunkte zu setzen und in Leitartikeln ihre Meinungen zu äußern, fördert das im besten Fall das gleichberechtigte Zusammenleben in einer Gesellschaft.

Vollends hinfällig wird Tumas Vorwurf einer unnötigen Inszenierung der ProQuote-Frauen, wenn man sich die Ergebnisse einer Studie ansieht, die das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen soeben veröffentlicht hat. Sie sollte knapp 20 Jahre nach der Erklärung von Peking die Veränderungen in der Fernseh-, Radio- und Printwelt erfassen.

Frauenquote-Argumente Für eine Frauenquote Es geht um Chancengleichheit und Gleichberechtigung: Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und sie sind genauso gut ausgebildet wie Männer.

Unternehmen, deren Führungsspitze aus Männern und Frauen besteht, erzielen bessere Ergebnisse.

Ein Großteil der Kaufentscheidungen wird von Frauen getroffen.

Durch einen höheren Frauenanteil verbessert sich das Betriebsklima, die von Männern geprägten Spielregeln in Kommunikation und Karriereverhalten ändern sich mit mehr Frauen an der Spitze.

Männer fördern eher Männer – und weil die Führungspositionen überwiegend mit Männern besetzt sind, rücken Frauen bei der Besetzung der Spitzenposten weniger ins Blickfeld. Es handelt sich um ein sich selbst erhaltendes System.

Frauen sind aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisierung oft nicht so stark darin, ihre Stärken und Erfolge zu kommunizieren. Sie machen weniger stark auf sich aufmerksam.

Es gibt viele Karrierenetzwerke und Eliteklubs, zu denen nur Männer Zutritt haben. Hier findet informelles Mentoring statt und hier werden die entscheidenden Karrierekontakte gemacht. Weil Frauen keinen oder nur schwer Zugang zu den Männernetzwerken haben, können sie von den Netzwerken kaum profitieren. Fehlt ein Argument? Kontaktieren Sie uns: @zeitonline_kar Gegen eine Frauenquote Eine Frauenquote diskriminiert Männer.

Eine gesetzliche Quote greift in die unternehmerische Freiheit ein.

Durch die Quote wird Geschlecht zum Kriterium für die Besetzung einer Spitzenposition. Dabei sollte die Leistung und die Qualifizierung entscheidend sein.

Frauen werden als Quotenfrau in Unternehmen stigmatisiert.

In einigen Branchen und Unternehmen gibt es nicht ausreichend qualifizierte Frauen, um eine Quote einzuführen und einzuhalten.

Mädchen und junge Frauen wählen immer noch traditionelle Frauenberufe, aus denen heraus eine Karriere in eine Führungsposition unwahrscheinlich ist.

Viele Frauen wollen gar keine Karriere machen, sondern entscheiden sich bewusst für Familie. Fehlt ein Argument? Kontaktieren Sie uns: @zeitonline_kar

Veränderungen? Na ja. Viel ist nicht passiert. In den 28 Ländern der Europäischen Union treffen noch immer deutlich mehr Männer als Frauen wichtige Entscheidungen und bestücken die Titelseiten von Zeitungen.

Zwar liest es sich erst einmal nicht schlecht, dass mittlerweile 32 Prozent der Führungspositionen in den untersuchten knapp 100 Medien aus EU-Ländern mit Frauen besetzt sind; das ist mehr, als ProQuote in Deutschland bis zum Jahr 2017 gefordert hat. Ohne die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, bei denen Frauen in vielen Ländern systematisch gefördert werden, wäre die Ziffer aber deutlich niedriger.

Wirklich beachtlich ist ohnehin eine andere Erkenntnis, die man aus der Studie gewinnen kann: In Medienberufen gehen deutlich mehr Frauen auf dem Karriereweg nach oben verloren als in anderen Branchen.

In journalistischen Ausbildungen und Studiengängen ist der Anteil von Mädchen im Vergleich zu beinah allen anderen Berufen heute riesig, er liegt bei 68 Prozent. Das Potenzial, aus dem später geschöpft werden könnte, ist also erst einmal enorm.