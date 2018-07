Geschenke verteilen Banken selten. Die Sparda-Bank Hamburg hat es im vergangenen Jahr getan. Sie schenkte ihren Kunden niedrige Dispo-Zinsen zur "Volljährigkeit". So nennt Abteilungsdirektor Dieter Miloschik das Jahr, in dem die Sparda-Bank zum achtzehnten Mal hintereinander bei einer Umfrage unter ihren Kunden gut abgeschnitten hat: "Darüber haben wir uns so gefreut, dass wir als Dankeschön den Dispo-Zins um 1,8 Punkte gesenkt haben." Der liegt jetzt bei 9,65 Prozent – das ist für eine deutsche Bank sensationell günstig. Es geht also mit dem kleinen Dispo-Zins. Man muss nur wollen.

Die allermeisten Banken, Sparkassen und Volksbanken wollen aber nicht. Bis heute halten sie – trotz historisch tief gesunkener Leitzinsen – an sehr hohen Dispo-Zinsen fest. Oft sind die sogar so hoch, dass Verbraucherschützer und Juristen sagen: Das ist Abzocke! Außerdem entziehen sich viele Institute einem Vergleich, indem sie nur ihren Kunden die Konditionen nennen. Bundesweite Transparenz? Existiert nicht. Deshalb baten wir vor wenigen Wochen in einer großen Umfrage unsere Leser, uns ihre Dispo-Zinssätze zu nennen.

Viele Tausend Leser haben sich daran beteiligt und geholfen, neue und oft empörende Einblicke in die deutsche Bankenwelt zu gewinnen. Den Daten unserer Leser zufolge liegt der Strafzins für die Kontoüberziehung im Schnitt bei 12 Prozent und damit weit über den neun Prozent, die der Bundesgerichtshof in seiner ständigen Rechtsprechung als gerechtfertigt ansieht. Drei von vier Geldinstituten, über die unsere Leser berichtet haben, liegen über diesem Satz.

© ZEIT Grafik

Die ganz großen Abkassierer sind ausgerechnet die Kleinsten: Die regionalen Volksbanken und Sparkassen nutzen ihre Vormachtstellung auf dem Land aus. Unsere Leserdaten zeigen, dass vor allem die Volksbanken überdurchschnittlich oft hohe Überziehungszinsen verlangen. In Sachsen-Anhalt liegt ihr Mittelwert bei 13,6 Prozent. Nur die Sparda-Banken bilden oft eine lobenswerte Ausnahme innerhalb der Volksbanken-Gruppe. Ein Mitarbeiter der Sparda-Bank Hamburg sagt: "Gehen Sie mal davon aus, dass die Grundkosten bei allen identisch sind." Das heißt aber: Wenn Institute wie die PSD-Banken mit 7,0 bis 7,5 Prozent hinkommen, müssten es andere auch können. Ein Vorstand einer Volksbank in Süddeutschland gibt zu: "Ob Sie als Bank einen Zins von 10,25 oder 9,75 verlangen, ist relativ egal." Die entscheidende Frage lautet bloß: Wie viel Marge hätte die Bank denn gern?

18,45 Prozent, so viel knöpft die Sparkasse Attendorn im Sauerland ihren Kunden für die geduldete Kontoüberziehung ab und ist damit einer der Spitzenreiter. "Ganz pauschal, das ist auch nicht verhandelbar", gibt sich die Sparkasse hart. Sie selbst findet das nicht so dramatisch: "Das tut ja keinem weh, wenn auf diese Weise mal ein paar Tage überbrückt werden müssen." Mancher Kunde, der in den Miesen ist, wird das anders sehen.

Auffällig ist auch, wie kräftig die Großbanken hinlangen: Die Targobank, bis 2008 als Citibank bekannt, führt in dieser Gruppe die Liste unserer Leser an. Wer bei der Targobank mit maximal 100 Euro in den Miesen ist, zahlt zwar gar keine Dispo-Zinsen, darüber hinaus wird es aber richtig teuer. Dann verlangt sie für das sogenannte Komfort-Konto jährlich 13,99 Prozent und dazu eine monatliche Zusatzgebühr von 4,95 Euro, wenn man den Dispo überschreitet. Direkt dahinter folgt die Deutsche Bank mit 12,25 Prozent und einer Strafgebühr von 6,90 Euro pro Quartal für Dispo-Überzieher. Auch die Postbank langt kräftig zu mit 12,3 Prozent. Für solche Höhen haben Juristen ein Wort: Wucher. Die Großbanken entgegnen: "Wer so etwas sagt, hat keine Ahnung. Viel teurer als der Marktschnitt sind wir auch nicht." Nur namentlich zitiert werden will damit niemand. Aus den Daten wird deutlich: Es scheint reine Willkür zu sein, wie kräftig einzelne Institute zulangen.

Dispo-Zinsen Deutschlandkarte Info So entstand die Deutschlandkarte Erst haben Leser uns die Dispo-Zinssätze ihrer Banken gemeldet. Dann hat die Redaktion die höchsten genannten Werte nachrecherchiert, in vier Fällen jedoch keine Antwort erhalten. Insgesamt wurden die Konditionen von mehr als 300 Banken überprüft. In der Karte sind für jedes Bundesland die zwei höchsten Zinssätze und der Mittelwert aller eingesandten Werte zu sehen. Natürlich kann es sein, dass es Banken gibt, die noch kräftiger zulangen – unsere Leser-Datenbank mit den Zinssätzen von 691 Instituten erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Ihre Bank noch mehr abzieht, melden Sie es uns gerne unter www.zeit.de/dispo. Vereinzelt haben Leser auch extrem hohe Zinsen gemeldet, das waren jedoch die Sätze für die geduldete Überziehung des Dispositionsrahmens. Offensichtliche Fehleinträge wurden herausgefiltert.

Die Begründungen dafür sind abenteuerlich. "Wir sind eben eine Premiumbank – nicht nur bei der Beratung, manchmal auch im Preis", sagt der Mitarbeiter einer Großbank. Eine Kollegin von der Konkurrenz zeigt genauso wenig Unrechtsbewusstsein: "Wir müssen eben zusehen, dass wir auch Geld verdienen."

Wo es offizielle Erklärungen gibt, wirken diese wie Nebelkerzen. "Die Höhe orientiert sich an Ihren regelmäßigen Gehaltseingängen", steht beispielsweise in den Konditionen der Sparkasse Münsterland Ost. "Die Zinssätze gelten bundesweit einheitlich", heißt es bei der Postbank. Wieder andere Banken erklären, der Dispo-Zinssatz "ergibt sich aus dem Preisaushang, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde". Bei denen ist der Preis also Verhandlungssache.

© ZEIT ONLINE

Und die Commerzbank senkte den Dispo-Zins zuletzt auf 11,9 Prozent – aber nur für Neukunden. Altkunden zahlen mehr. Sie werden also für ihre Treue bestraft.

Dabei müssen laut einer EU-Verbraucherkreditrichtlinie die Dispo-Zinsen seit 2011 zwingend an einen Referenzzins gekoppelt sein, und an diese Richtlinie müssen sich auch deutsche Banken halten. Einige von ihnen nehmen den Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB). Viele Institute wählen auch den Drei-Monats-Euribor, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen. Trotzdem finden sie Wege, weiter nach Gutdünken zu handeln. "Das heißt aber nicht, dass auch der Dispo-Zins sinkt, wenn der Euribor sinkt", erklärt ein Banksprecher. Es gebe lediglich "die Möglichkeit, den Preis unter bestimmten Bedingungen anzupassen, wenn der Referenzzins an einem bestimmten Stichtag nennenswert unter einen Durchschnittswert fällt". Ein gutes Beispiel dafür liefert die Großbank UniCredit: Der Drei-Monats-Euribor lag im Juni 2011 bei 1,3 Prozent, fiel ein Jahr später auf 0,66 Prozent und liegt heute bei 0,2 Prozent. UniCredit hob in denselben Monaten erst die Dispo-Zinsen von 12,26 Prozent auf 12,54 und senkte sie Ende des vergangenen Jahres auf 11,15 Prozent ab.