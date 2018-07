Jeder dritte deutsche Student geht während seines Studiums mindestens einmal ins Ausland, und das wird langsam zum Problem. Nicht weil es zu viele sind, sondern weil es nicht mehr werden.

Bis zur Jahrtausendwende ist die Zahl deutscher Studenten, die ins Ausland gingen, kontinuierlich gestiegen. In den vergangenen 13 Jahren stagnierte sie. Zu diesem Ergebnis kommt eine Publikation des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und des Hochschul-Informations-Systems (HIS). Im Jahr 2000 hörte das Wachstum einfach auf – absurderweise fast exakt in der Zeit, in der beschlossen wurde, es anzukurbeln. Die Förderung der Mobilität war eines der drei Hauptziele des 1999 eingeleiteten Bologna-Prozesses, im Zuge dessen das Bachelor-Master-System allmählich die Diplom- und Magisterabschlüsse ablöst. Die Analyse Wissenschaft Weltoffen 2013 bestätigt nun, dass das Ziel verfehlt wurde: Zwar ist die Zahl der deutschen Studenten gestiegen, die ins Ausland gehen, allerdings nur in dem Maße, wie die Zahl aller Studenten gestiegen ist.

© ZEIT-Grafik

(Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier)

Ob das tatsächlich am Bachelor-Master-System liegt, wird seit Jahren heftig diskutiert. Sicher ist, dass sich die Umstellung auf die neuen Abschlüsse strukturell auf den Auslandsaufenthalt auswirkt: Die Studenten gehen zum Teil früher und durchschnittlich etwas kürzer ins Ausland. Außerdem nutzen sie zunehmend die Zeit zwischen Bachelor- und Masterstudium für Auslandsaufenthalte. Sie machen Praktika und besuchen Summer Schools, die zwar mit ihrem Fach zu tun haben, aber oft nicht direkt mit einer ausländischen Hochschule in Verbindung stehen.

Es gibt auch einen positiven Effekt, der dem Bachelor-Master-System zugeschrieben werden kann: Der Anteil der Studenten, die nicht an deutschen Unis eingeschrieben sind, sondern komplett im Ausland studieren, wächst. Derzeit liegt er bei 6,3 Prozent. Das liegt daran, dass der Übergang vom Bachelor zum Master im Grunde das Ende eines Studiengangs und der Anfang eines weiteren ist. Diesen Einschnitt nutzen offenbar viele, um den Master komplett im Ausland zu studieren.

Überdurchschnittlich häufig gehen übrigens angehende Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler ins Ausland – vergleichsweise selten hingegen Mathematiker und Naturwissenschaftler.