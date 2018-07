Bahnbrechend. Das digitale Zeitalter eilt von Höhepunkt zu Höhepunkt, von Geistesblitz zu Geistesblitz. Nun wurde beispielsweise soeben ein Analysetool entwickelt, das den schönen Namen Spotter trägt. Es dient dazu, Ironie im E-Mail-Verkehr zu enttarnen. Ironie leitet sich ja von Heucheln ab und beschreibt die Differenz zwischen Gesagtem und Gemeintem. So gesehen, ist Wien wahrscheinlich die Mutterstadt dieser raffinierten und bisweilen hinterhältigen Kommunikationstechnik. Ironie zu erkennen ist wiederum ein Akt der Intelligenz, die offenbar unter den Usern der Internetkommunikation nicht so weit verbreitet sein dürfte. Daher brauchte es also jetzt dieses Tool. Es arbeite mit achtzigprozentiger Erkennungswahrscheinlichkeit, wie die Erfinder stolz verkünden. Diese Sätze klingen ihrerseits selbst ein wenig nach Ironie, doch handelt es sich hier wohl kaum um Selbstironie. Ironie wird nämlich ausnahmslos freiwillig angewandt. Mitunter entgleitet den Ungeübten allerdings die Kontrolle über ihren Sprachtrick, und so entsteht ein sehr häufiges Phänomen, nämlich das der unfreiwilligen Ironie. Wenn etwa unter einem Wahlplakat mit dem Konterfei des Kanzlers "sichere Hand" zu lesen ist, besteht zwischen Bild und Text die eingangs angesprochene Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gemeintem: Der Slogan funktioniert im ironischen Sinn. Ob dieser klare Fall den Wahlkampfstrategen der SPÖ auch wirklich bewusst war, dürfte fraglich sein. Diffizil wird es jedoch, wenn Gesagtes und Gemeintes durchaus übereinstimmen und in ironischer Distanz zur Wirklichkeit stehen. Ein Meister dieser Disziplin ist der BZÖ-Chef. Wenn er seine Restpartei als "moderne Alternative zur altbackenen ÖVP" bezeichnet, dann amüsiert er sein Publikum, auch wenn er dies wahrscheinlich gar nicht im Sinn hatte. Es gibt natürlich auch pure Heuchelei, die ganz ohne Ironie auskommt. Das nervige Theater um den globalen Abhörskandal beweist diese These. In diesem Fall wäre freilich statt des genialen Ironie-Tools der Einsatz eines ganz altmodischen Lügendetektors weit eher angebracht.