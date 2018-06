Zu den schönsten Eigenschaften des Kinos gehört es, den Betrachter in ferne oder fremde Welten einzuführen, die ansonsten, wenn überhaupt, nur schwer zugänglich sind. Eine solche Welt ist für die meisten von uns das orthodoxe Judentum: unverständlich, irritierend und in seiner scheinbar absoluten Andersartigkeit faszinierend. Der Film Fill the void – An ihrer Stelle versucht, in diese Lebensform hineinzuleuchten. Gedreht hat ihn als Regiedebüt die Israelin Rama Burshtein in einem orthodoxen Viertel Tel Avivs.

Burshteins Film ist schnell als ein kleines Kino-Ereignis wahrgenommen worden. Er lief im vergangenen Jahr im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig, wurde als israelischer Beitrag ins Rennen um den Oscar für den besten ausländischen Film geschickt – und von der Kritik stets kontrovers diskutiert. Denn An ihrer Stelle erzählt eine Geschichte und birgt eine Botschaft, die sich kaum in Übereinstimmung bringen lassen mit den im weitesten Sinne westlich-liberalen Lebensentwürfen, die uns umgeben.

Im Mittelpunkt steht die 18-jährige Shira Mendelman (Hadas Yaron), die kurz vor einer von ihrer Familie arrangierten Heirat steht. In der Anfangsszene sehen wir, wie Shiras Mutter ihr den Bräutigam in einem Supermarkt aus der Ferne zeigt und Shira dazu freudig erbebt. Der Bräutigam steht am Kühlregal und putzt sich die Brille. "Du wirst viel sauber machen müssen", kommentiert die Mutter. Aber es kommt anders. Denn als Shiras schwangere Schwester bei der Entbindung stirbt, wird ihre Hochzeit abgeblasen. Da das Kind überlebt und der Witwer, Yochai Goldstein, möglichst bald eine neue Frau braucht, die sich um den Nachwuchs kümmert, fällt die Wahl auf Shira. Sie soll, nach dem Willen von Shiras Familie und von Yochai, an die Stelle der toten Schwester treten, das heißt: im biologischen Sinne nachrücken. Sie soll also das, was ihr als greifbar nahes Glück erschien, fahren lassen zugunsten einer Pflicht, die im Namen eines großen Ganzen, nämlich der Familie spricht.

Es wäre müßig, dem Film ein archaisches Verständnis der Rolle der Frau nachzuweisen – so sehr liegt es offen zutage. Gerade in diesem Archaischen hätte sogar ein gewisser Reiz liegen können. Am Beispiel der armen, sich aufopfernden Shira wirft der Film schließlich die Frage auf, ob nicht unser total auf Individualität und Selbstbestimmung geeichtes Leben auf seine Weise ziemlich arm sei. Dass diese Frage im Fall von An ihrer Stelle nicht unter die Haut geht, dass sie letztlich nur vom Film gestellt, aber nicht auch auf zumindest vermittelte Weise an uns, die Zuschauer, weitergegeben wird, hat handfeste ästhetische Gründe.

Denn leider ist bei Rama Burshtein ein schlicht alles überwölbender Wille zum Melodram am Werk. Der Film ist gewissermaßen eine Symphonie der heruntergezogenen Mundwinkel, gedankenschweren Blicke, erstickten Schluchzer und hingehauchten Worte.

Dazu wählt Burshtein mit Vorliebe lange, schmachtende Nahaufnahmen des jeweils sprechenden Filmpersonals. Für die Frauen im Film gilt, dass sie in schmeichelndem, weißlichem Licht baden, wann immer sie ins Bild geraten.

Für das ohnehin problematische Rollenbild der Frau bleibt diese Ästhetik nicht folgenlos: Um annähernd glaubwürdig zu sein, hätte sich die Unterordnung der Frau befragen lassen müssen von einer konsequenten filmischen Form, die einen Gedankenraum öffnet oder auch im unbarmherzigen Licht einer dokumentarischen Ästhetik. Burshtein wählt den umgekehrten Weg, in dem sie das archaische Frauenbild von der ersten Einstellung an verklärt. So stellt sich eine Art Sissi-Effekt ein: Was zu weich gezeichnet wird, erweckt Zweifel.

Ein Nebeneffekt ist, dass nun auch die Welt des othodoxen Judentums im Hintergrund verschwimmt und zur bloßen Dekoration für das Melodram wird. Manchmal auch nicht einmal das: Wäre es nicht interessant zu sehen, wie ein jüdisch-orthodoxes Haus eingerichtet ist? Was hängen da für Bilder an der Wand von Shiras Zimmer? Wir können es nicht erkennen, weil wir den Fluss einer Träne die Wange herunter verfolgen sollen.

Dafür müsste man aber nur in den nächstbesten Spiegel schauen. Denn es ist ja wirklich zum Heulen: Statt einen Blick in das orthodoxe Judentum zu gewähren, vermittelt An ihrer Stelle nur die allgemeine Einsicht, dass keine Kultur davor gefeit ist, ihre eigenen Widersprüche im Kitsch zu versenken.