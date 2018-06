Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), bediente sich vor wenigen Tagen ungewohnt deutlicher Worte: "Der EZB-Rat geht davon aus, dass die Schlüsselzinsen in der Euro-Zone noch für eine längere Zeit auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben." Noch nie gab er so viel Einblick in die künftige Zinsentwicklung. Doch nun sah er sich zu einer derart klaren Ansage gezwungen, nachdem sein amerikanischer Amtskollege Ben Bernanke vor wenigen Wochen in einer Rede vor dem US-Kongress den allmählichen Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes skizziert hatte.

Die amerikanische Notenbank Fed kauft Monat für Monat Anleihen auf, um die Konjunktur zu stützen. Angesichts der Vorstellung, die Fed könne möglicherweise etwas weniger Liquidität in die Märkte pumpen, brachen viele Marktteilnehmer in Panik aus. Auf der ganzen Welt verkauften sie Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle. Schließlich sah sich die Fed gar veranlasst, verbal zurückzurudern.

Auch den Ratsmitgliedern der EZB in Frankfurt konnten die Reaktionen der Märkte auf die Ankündigung der Fed nicht gelegen kommen. Seit Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 hatten die Notenbanken die Märkte regelrecht mit Liquidität überflutet, die Zinsen auf sichere Staatsanleihen sanken in der Folge auf Tiefstände. Auf der Suche nach Rendite wurden Anleger in immer illiquidere und riskantere Anlagen getrieben. Die Notenbanken befeuerten diese Entwicklung: Ihre Politik trieb einen Keil zwischen die Bewertungen an den Börsen und die wirtschaftlichen Fundamentaldaten wie das erwartete Wachstum der Wirtschaft und der Unternehmensgewinne, welches üblicherweise die Kursentwicklung langfristig bestimmt.

Andrew Bosomworth Andrew Bosomworth ist Leiter des deutschen Portfoliomanagement der Allianz-Tochter PIMCO – einer der weltweit größten Investoren in Staatsanleihen.

Die Zentralbanker hofften, dass höhere Kurse über den Effekt steigender Vermögen auch zu mehr Wirtschaftswachstum führen würden. Tatsächlich legten die Kurse von Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren von 2008 bis Anfang Mai 2013 um rund 40 Prozent zu, während die weltweite Wirtschaftsleistung um nur etwa 20 Prozent stieg.

Während die Fed die amerikanische Wirtschaft auf einem selbsttragenden Aufschwung wähnt und den Notfallmodus deshalb nun verlassen will, ist die Wirtschaft im Euro-Raum insgesamt und insbesondere in dessen Peripheriestaaten für eine straffere Geldpolitik nicht gewappnet. Die EZB hat erst vergangenen Monat ihre Wachstumsprognose für 2013 um 0,1 Prozentpunkte auf minus 0,6 Prozent gesenkt, auch die erwarteten Inflationsraten bewegen sich auf historisch niedrigem Niveau. In den Staaten der Peripherie drohen die Preise sogar zu sinken.

Auch wenn Zweifel an der tatsächlichen Stärke des US-Aufschwungs und damit am Zeitpunkt des völligen Rückzugs der Fed aus ihren Anleihenkaufprogrammen bestehen: Bernankes Ankündigung hat deutlich gemacht, dass die Zeit des billigen Geldes zu Ende geht. Den Folgen dieser Fed-Politik können sich der Euro-Raum und die EZB nicht entziehen. Schon eine Verringerung der US-Anleihenkäufe hätte weitreichende Konsequenzen für die Liquiditätsbedingungen auch im Euro-Raum. Nach Bernankes Ankündigung etwa schoss die Rendite griechischer Staatsanleihen kurzfristig auf mehr als zehn Prozent, und die Rendite zehnjähriger portugiesischer Staatsanleihen stieg auf mehr als acht Prozent – nicht nur wegen der jüngsten innenpolitischen Spannungen in diesen Ländern, sondern auch, weil die Investoren daran zweifeln, dass es den Staaten gelingt, in einem Umfeld steigender Zinsen ihren Schuldendienst leisten zu können.