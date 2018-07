In dem völlig unbegreiflichen ägyptischen Durcheinander hat der Politiker ElBaradei über den abgesetzten Präsidenten Mursi den völlig begreiflichen Satz gesagt: "Wir haben ihm den Führerschein gegeben, aber er kann nicht Auto fahren." Es soll hier über die ägyptischen Autofahrer nichts Nachteiliges gesagt werden, aber wenn von den zig Millionen Deutschen, die einen Führerschein haben, nur diejenigen Auto fahren dürften, die Auto fahren können, dann wären unsere Straßen ein Paradies.

Paradiesische Verhältnisse scheinen auf russischen Straßen insofern zu herrschen, als dort auch Rinder ihrem Liebesbedürfnis freizügig und arglos Ausdruck zu geben pflegen. Ein bei Spiegel Online zu sehendes Video zeigt einen Stier, der auf der Fahrbahn mit einer Kuh zu vögeln im Begriff ist und bei diesem löblichen Beginnen von einem herannahenden Pkw jäh gestört wird. Es ist zuzugeben, dass der Begriff Vögeln im Fall von Rindern nicht ganz angemessen scheint. Andererseits war derjenige, der hier gebumst hat, und zwar so heftig, dass die Frontscheibe splitterte, niemand anderes als der Autofahrer. Wir wollen hoffen, dass er einen Führerschein hatte, was aber, wie der Fall Mursi zeigt, wenig beweist.

Benötigen eigentlich auch Reiter einen Führerschein oder Reiterlaubnisschein? Beim Derby in Hamburg sind dieser Tage einige Reiter vom Pferd gefallen, woraufhin die Tiere wild durch die Gegend rasten und zwei davon einander zu Tode brachten. Drei Reiter wurden leicht verletzt. Wir wollen nicht unterstellen, die Jockeys hätten nicht reiten können. Sie haben sich jedoch unzweifelhaft dessen schuldig gemacht, was von der Verkehrspolizei als "überhöhte Geschwindigkeit" geahndet wird. So wie auch der russische Autofahrer offensichtlich zu schnell gefahren ist. Man kann so langsam reiten, dass man nicht vom Pferd fällt, und so langsam Auto fahren, dass Stier und Kuh ungehindert ans Ziel gelangen. Der Geschlechtsverkehr zwischen Menschen dauert im Schnitt fünf bis sechs Minuten. Da nun das Rindvieh etwa zehnmal so schwer wie der Mensch ist, kann ein rindviehmäßiger Liebesakt bis zu einer Stunde dauern. So viel Zeit muss sein.

Viel Unglück geschieht ja nur deshalb, weil der Mensch es zu eilig hat. Die Zeit der Pyramiden währte 2700 Jahre. Mursi war gerade mal ein Jahr lang im Amt. Dass in dieser Kürze kein Pharao aus ihm werden konnte, liegt auf der Hand. Und ob Ramses den Führerschein hatte, wissen wir nicht. Bei dieser Gelegenheit ist an den genialsten Reim der Commedian Harmonists zu erinnern: "Er sprach zu König Ramses, / ja Majestät, da ham’Ses." Das wird sich auch Mursi gedacht haben.

