Dass Johnny Depp eine Tochter namens Lily Rose hat, die ihren Vater der Klatschpresse zufolge so uncool findet, dass sie von ihm nicht zu Konzerten begleitet werden möchte, vermag nur auf den ersten Blick zu verblüffen. Es ist keine Haupteigenschaft von Töchtern, ihre Väter cool zu finden, und schon gar nicht, wenn alle Welt ihn cool findet. Diese Töchter, vor allem wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben (Lily Rose ist 14), legen ihren ganzen Stolz dahinein, sich ein eigenes Urteil zu bilden, und das kann natürlich niemals das Urteil der anderen sein.

Nehmen wir einmal an, Johnny Depp wäre ein erfolgloser, wegen Lächerlichkeit weithin verachteter Schauspieler – es fällt natürlich schwer, sich das vorzustellen –, dann würde seine Tochter ihn ehren und achten und auf sämtliche Konzerte und Partys mitschleppen, auf denen er eine unglückliche Figur machen könnte, also zum Beispiel linkisch in der Ecke stehen und an den Fingernägeln knabbern. Sich trotzdem zu diesem Vater zu bekennen, das würde Lily Rose stolz und glücklich machen – sie fände es cool.

Es verhält sich nämlich mit dem Ideal der Coolness so, dass sie vor allem eine Eigenschaft ist, mit der man selbst brillieren möchte; und sei es in der Verehrung von Außenseitern. Die Verehrung von Insidern dagegen ist bloßer Opportunismus. Wenn also Johnny Depp als der Star, der er ist, beim Besuch eines Konzertes keineswegs schüchtern an irgendetwas knabbert, sondern, in alle Richtungen strahlend, über einen roten Teppich stolziert, dann ist das für die Tochter an seiner Seite so, als wolle sie von dieser Sonne etwas abbekommen – stelle also für sich selber gar nichts dar. Eine solche demütige Parasitenexistenz ist aber nun wohl das Uncoolste, was sich denken lässt.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Lily Rose, weit davon entfernt, ungezogen oder undankbar zu sein, ist also in Wahrheit eine sehr wohlgeratene und liebevolle Tochter, die ihren Vater ehrt, indem sie sich nicht mit ihm schmückt. Am Rande mag auch eine Rolle spielen, dass zu der favorisierten Musik ihrer Generation ein Lebensgefühl gehört, das nicht mehr ganz den Filmen und dem öffentlichen Image ihres Vaters entspricht – aber wer weiß. Wäre es wirklich so, dass Johnny Depp auf einem Konzert ganz und gar deplatziert wäre, dann würde sie ihn wahrscheinlich doch mitnehmen.