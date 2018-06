Die Frage: "Ich folge dir überall hin, solange du nicht aus Berlin fortziehst", hatte Heinrich gescherzt, als er herausfand, dass seine neue Freundin Helga aus Pirmasens kommt und womöglich in das Unternehmen der Eltern einsteigen würde. Heinrich stammt aus einem Adelsgeschlecht und wirkt oft ironisch und distanziert. Inzwischen sind die beiden lange ein Paar, sie haben Kinder und leben in Pirmasens. Heinrich hat eine Praxis als Röntgenologe; Helga ist Geschäftsführerin der elterlichen Firma und gehört zur High Society ihrer Stadt. "Es ist kein Spaß, nach jeder Einladung Klagen zu hören, warum mein Mann so schlecht gelaunt war", sagt Helga. "Du bist nicht solidarisch!" – "Wenn du solidarisch wärst, würdest du solche Beschwerden nicht entgegennehmen", kontert Heinrich.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Sich bei einem Partner über den anderen zu beschweren ist ein heimtückisches Mittel, Aggressionen loszuwerden, ohne eine direkte Auseinandersetzung zu führen. Helga ist dafür verantwortlich, dass in ihrer Fabrik ordentlich produziert wird, nicht aber dafür, dass Heinrich den Charme entwickelt, den sich ihre Bekannten wünschen. Sie sollte diese bitten, sich direkt an Heinrich zu wenden. Wenn sie von dieser Regel abweicht, kann das daran liegen, dass sie selbst Heinrich gerne den Kopf waschen würde. Wer aber in einem Partnerstreit Bekannte zitiert, sucht einen unfairen Vorteil. Heinrich ist an dem Konflikt nicht unschuldig. Er muss sich entscheiden: Wo er kein angenehmer Gast sein kann, sollte er solche Verpflichtungen mit einer taktvollen Ausrede meiden.