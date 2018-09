Wahlprogramme sind keine vergnügliche Lektüre. Das weiß jeder, der sich schon mal durch die 100-Seiten-Werke gekämpft hat, auf denen die Parteien breitwalzen, was sie als Regierung tun würden, wenn nicht wieder alles anders käme. Immer mehr Wähler erfahren erst nach der Wahl, dass schon wieder eine solche stattgefunden hat, andere sind mit dem komplizierten Wahlverfahren überfordert – wohin bloß mit den ganzen Kreuzen? Schon 2009 hatte die SPD ihr Programm in sechs verschiedene Sprachen, darunter Serbisch und Arabisch, übersetzen lassen. In diesem Wahlkampf erscheint das Programm zum ersten Mal auch in "leichter Sprache" für sprachlich oder kognitiv beeinträchtigte Menschen, nebst einer Gebrauchsanleitung zum Wahlsystem. Wortungetüme wie ESM, OMT oder Credit Default Swap sucht man hier vergeblich, stattdessen heißt es etwa: "Manche Länder haben viele Schulden. Die Banken haben Probleme. Die großen Firmen und Fabriken brauchen Geld von der Bank. Ohne Geld können Firmen nicht arbeiten. Länder brauchen auch Geld. Man sagt dazu: Finanzkrise." Das ist doch mal eine Übersetzung, über die sich auch Wähler freuen, die durch nichts weiter beeinträchtigt sind als durch unverständliche Politikersätze.