Da staunte der Fachmann! Nicht etwa LOBPREISEN auf 8A-8J (mit elegantem Einbau des bereits platzierten EISENs) machte mit 63 Punkten das Rennen, sondern das Wort BIPOLARE auf 6D-6K. Dank dreifach zählendem P und der sich in Querrichtung ergebenden LASCHE kamen insgesamt 86 Zähler zusammen. Also schon wieder ein ›Bingo‹ mit Extraprämie! Rund 950 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewiesen ihr gutes Auge und reichten uns dieses Wort ein. Der Wochenhauptpreis, die Einladung zum Scrabble-Turnier der ZEIT in Braunlage, geht diesmal an Frauke Tisken aus Bremerhaven, wir gratulieren ihr ganz herzlich! Sollte es in der dritten Runde erneut eine Form geben, die das Ergebnis unserer internen Recherche toppt? Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Vorschläge. Teilen Sie uns diese bitte bis

Montag, 15. Juli 2013, 12 Uhr,

über das unten stehende Formular mit. Bitte füllen Sie die Eingabemaske vollständig aus, und vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer, damit wir Sie umgehend verständigen können, falls Sie gewonnen haben!

Die dritte Folge ist beendet. Mit dem wertreichsten Wort spielen wir am Donnerstag weiter.

Hinweis: Bitte geben Sie im Feld Rätselfolge immer die aktuelle Nummer der Folge (diesmal: 3) ein, da sonst ihre Lösung nicht gewertet werden kann.

Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Turnierreglement (www.scrabble.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar. Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet, bei mehreren Vorschlägen der Zug mit der höchsten Punktzahl.

Das sind unsere Preise:

Eine Kreuzfahrt für 2 Personen

mit TUI Cruises auf der Mein Schiff 1. Von Gran Canaria über Madeira, La Palma, Teneriffa und Fuerteventura nach Gran Canaria. Außenkabine, Premium Alles Inklusive, An- und Abreisepaket, Termin: 9. bis 16. Februar 2014. Gewinnen kann, wer mindestens einmal die optimale Scrabble-Lösung findet

25-Mal der Fremdwörter-Duden

Zehnte, komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage mit über 400.000 Angaben zu Bedeutung, Aussprache, Grammatik, Herkunft und Schreibung fremder Wörter. Gewinnen kann jede gültige Einsendung

Neunmal ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 14. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 10. bis 17. November 2013 im Maritim-Hotel Braunlage stattfindet. Für jeweils 1 Person: An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit Halbpension, Turnierteilnahme sowie ein Exemplar des aktuellen Rechtschreib-Dudens

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt ha- ben, 24 Scrabble-Spiele "Original", zehn Scrabble-Spiele "Kompakt" und sechs Scrabble "Freestyle".