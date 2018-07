Milch stand früher in dem Ruf, "entgiftend" zu wirken. Woher dieser Ruf kam, ist unklar. Aber die Entgiftungszentralen warnen davor, Vergiftungsopfern Milch einzuflößen – manchmal kann das die Sache noch schlimmer machen (Stimmt’s, ZEIT Nr. 32/00).

Schweißer sind in ihrem Job nicht nur extremen Temperaturen ausgesetzt, sondern auch schädlichen Metalldämpfen. Schon unterhalb der Schwelle einer regelrechten Vergiftung kann das zu Krankheitssymptomen führen. Besonders verbreitet ist das sogenannte Metalldampffieber, auch Zinkfieber genannt. Der Schweißer kommt abends nach Hause und hat typische Symptome eines grippalen Infekts: Fieber, Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. Bei vielen Betroffenen werden die Symptome im Laufe der Arbeitswoche schwächer, der Körper gewöhnt sich an die Dämpfe, aber nach dem Wochenende sind sie dann wieder in alter Stärke da – deshalb wird das Phänomen auch als "Montagsfieber" bezeichnet.

Früher gab es tatsächlich in vielen Betrieben eine tägliche Ration Milch für die Schweißer. Auch heute hört man noch den Tipp, dass viel Milch die Symptome des Metalldampffiebers lindern oder gar verhindern könnte. Wissenschaftlich belegt ist das nicht. "Glauben Sie keine Geschichten über das Milchtrinken vor dem Schweißen", heißt es auf der Website der britischen Arbeitsschutzbehörde HSE. "Es verhindert nicht, dass Sie Metalldampffieber bekommen."

Auch deutsche Experten halten nicht viel von der Milchtherapie. "Die Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, ihren Schweißern Milch bereitzustellen", schreibt uns Klaus Taubitz von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Stattdessen seien sie verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, insbesondere die giftigen Dämpfe am Arbeitsplatz abzusaugen.

