Das Schriftstellerpaar Brigitte Reimann und Siefgried Pitschmann führte eine intensive Ehe, emotional wie körperlich. Der nun veröffentlichte Briefwechsel zwischen der großen DDR-Autorin und ihrem als Schreiber hochbegabten, aber auch verkannten Mann ist ein literarisches Ereignis.



Am 21. März 1958 waren Brigitte Reimann und Siegfried Pitschmann zusammengekommen – hier lesen Sie Auszüge aus Nachrichten, die sich das Paar wenig später schickte.

Reimann, 1. Juni 1958: "Ich bin hungrig, hungrig, hungrig, innen und außen. Liebling, so furchtbar hungrig, daß alles Blut in meinem Schoß zusammenströmt, wenn ich an Deinen Mund denke und an Deine wundervoll zärtlichen Hände ... Das Delta ist verrückt nach Dir, mein Herz ist verrückt, und mein Kopf ist verrückt, und ich möchte schreien vor Schmerz und Lust. Ich halte es nicht aus, Dany, ich halte es nicht aus ohne Dich, es zerreißt mich ... Dein Delta-Mädchen."

Pitschmann, 2. Juni 1958: "Meine unerreicht süße Delta-Hermaphrodite, mein wunderbares invertierendes Mann-Mädchen-Geschöpf, Du eröffnest mir neue Gefühls- und Empfindungs-Qualitäten, die ich vielleicht schon lange unbewußt (unterschwellig) herbeigewünscht habe. ... Ich werde verrückt bei dem Gedanken, daß ich Dich aus weiß der Teufel was für Gründen doch noch verlieren sollte, und ich könnte mich zerfleischen bei der Vorstellung, wie Du jemandem ... irgendwas Süßes, Schönes antust. Jota grüßt Delta. Ich küsse Deinen Korinther-Ring. Hungrig! Hungrig! Hungrig!"

Reimann, 4. Juni 1958: "Manchmal hasse ich Dich, weil ich Dich so allumfassend liebe, ich hasse Dich mit solcher Leidenschaft, daß ich Dich töten könnte, in Küssen ersticken, Dich erwürgen, wenn Du bei mir liegst – weil ich nur Gefühl bin, ekstatisches Aufgehen in Dir."