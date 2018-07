Die Zeiten waren auch schon mal besser für Hewlett-Packard (HP): Gerade erst verlor der traditionsreiche amerikanische Konzern den Titel des weltgrößten Herstellers von Personal Computern an seinen chinesischen Konkurrenten Lenovo. Das sehr populäre Sportstadion im kalifornischen San José heißt seit Anfang Juli auch nicht mehr HP Pavillon, sondern SAP Center. Und schließlich werden bald auch noch große Bautrupps anrücken, um ehemalige HP-Grundstücke im Silicon Valley dem Erdboden gleichzumachen.

Man könnte das als Zeichen eines gewaltigen Niedergangs deuten. Schließlich war HP lange die Instanz im Computergeschäft – und zugleich Symbol für das Silicon Valley als Keimzelle einer Industrie, die bis heute für technologische Innovationen steht. Bill Hewlett und David Packard schraubten 1939 in einer Garage in Palo Alto ihre ersten elektronischen Geräte zusammen. Der Mythos, das in Garagen bisweilen Milliarden-Dollar-Imperien entstehen können, hat unter anderem hier seinen Ursprung.

Findet er hier auch sein Ende? Oder bekommt HP eine zweite Chance?

Die Garage ist längst ein Museum geworden, das Unternehmen in einen verglasten Betonbau im Herzen von Palo Alto umgezogen, riesig und repräsentativ, mit hoher Eingangshalle, lichtdurchflutet und mit zahlreichen Wegweisern. Einer weist zum "Executive Briefing Center". Das ist der Ort, an dem die Topmanager um Konzernchefin Meg Whitman an der Zukunft basteln. Und die Stimmung hier ist gut – überraschend gut sogar, angesichts der Ereignisse.

Als Bill Veghte den Raum betritt, hat er das vermutlich breiteste Grinsen der ganzen Westküste aufgesetzt. "Wir befinden uns mitten in einer fünfjährigen Reise, während der wir das Unternehmen umbauen werden", sagt Veghte, Mitglied des Executive Teams und neben Whitman damit einer der wichtigsten Führungskräfte von HP. Einen Grund für Veghtes gute Laune gibt es auch. "Unser Aktienkurs hat sich mehr als verdoppelt", sagt er und bezieht sich dabei auf die Zeit seit dem Jahreswechsel. "Im Dow Jones waren HP-Papiere in den vergangenen Monaten mehrfach die Top-Performer."

Top-Performer und HP – diese beiden Wörter hatte man lange nicht mehr zusammen gehört. In den zurückliegenden Jahren kündeten die Schlagzeilen eher davon, dass neue Produkte wie Tablets erst angekündigt und wenig später wieder zurückgezogen wurden. Dass der frühere deutsche Kurzzeit-Konzernchef Léo Apotheker, der von der Softwarefirma SAP gekommen war, erst einen radikalen Umbau des Konzerns erwog, was dann aber nicht so gemeint gewesen sein sollte. Und dass HP kurz nach der Übernahme der britischen Softwarefirma Autonomy fast neun Milliarden Dollar abschreiben musste, weil deren Bücher angeblich schlampig geführt worden waren.

Woher also kommt die neue Zuversicht?

"Was Umsatz und Gewinn angeht, haben wir im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern unsere Versprechen kontinuierlich eingehalten oder sogar übertroffen", sagt Veghte. "Und mit Meg Whitman haben wir eine Vorstandsvorsitzende mit einer klaren Strategie."